Yến sào VTA Nest - Kết tụ tinh hoa đất trời

Với khát vọng xây dựng thương hiệu yến sào uy tín, chất lượng trên mảnh đất xứ Thanh, chị Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest (thôn 9, xã Yên Phong, huyện Yên Định) đã xây dựng thành công nhãn hiệu Yến sào VTA Nest.

Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest lựa chọn, thu mua sản phẩm yến thô của các cơ sở nuôi chim yến đạt tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh về sơ chế.

Theo y học cổ truyền thì yến sào có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bồi bổ thần kinh, tăng cường sinh lực, kích thích tiêu hóa, an thần, mạnh gân cốt, là thực phẩm bổ sung phù hợp cho những người mới ốm dậy, người gầy yếu, suy nhược, người cao tuổi, phụ nữ sau khi sinh, trẻ em suy dinh dưỡng... Giữ gìn giá trị tinh hoa của yến sào Việt, bằng sự quyết tâm, đam mê học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, chị Nguyễn Thị Tâm đã chính thức thành lập Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest và tạo dựng nhãn hiệu Yến sào VTA Nest. Lấy chữ tín làm đầu, lấy chất lượng sản phẩm làm “kim chỉ nam” cho sự phát triển và thương hiệu của công ty, mỗi một sản phẩm công ty cung cấp ra thị trường đều trải qua quá trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Chị Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest trực tiếp phân loại tổ yến trước khi sơ chế.

Để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất chị Tâm là người trực tiếp lựa chọn, thu mua sản phẩm yến thô của các cơ sở nuôi chim yến đạt tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh về sơ chế. Tổ yến nhập về được phân loại theo màu sắc, kích cỡ, tổ sứt vỡ nhiều hay ít, tổ lẫn nhiều hay ít tạp chất. Sản phẩm tiếp tục được ngâm trong nước và đưa vào môi trường bảo ôn lạnh để làm mềm...Sau khi được làm sạch, tổ yến tiếp tục được ngâm và ủ lạnh định hình trong các khuôn Inox rồi tiếp tục được chuyển qua phòng sấy lạnh ở nhiệt độ 16 độ C và hong khô trong khoảng từ 20 đến 24 giờ sao cho độ ẩm của sản phẩm chỉ còn dưới 1% mới bảo đảm đưa ra thị trường. Sau khi được vô trùng, tổ yến được đóng hộp theo quy chuẩn.

Trong quá trình sản xuất, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được công ty được đặt lên hàng đầu. Theo đó, tất cả các nhân viên sơ chế yến sào đều phải trải qua quá trình đào tạo, huấn luyện bài bản. Nhân viên trước khi vào phòng sơ chế phải mặc đồng phục, đeo khẩu trang, găng tay và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu vực sản xuất và bảo quản sản phẩm cũng như các dụng cụ chuyên dụng thường xuyên được vệ sinh nhằm bảo đảm quy trình chế biến được diễn ra trong môi trường vô trùng. Đặc biệt, công ty đã đầu tư hệ thống lọc nước tinh khiết RO để nguồn nước luôn bảo đảm chất lượng trong quá trình chế biến. Chính vì thế, Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa cấp chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Sản phẩm Yến sào VTA Nest đã lọt vào Top 50 thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín năm 2020; được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2020.

Sản phẩm Yến sào VTA Nest do Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest sản xuất được tôn vinh là sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2020.

Với uy tín và chất lượng sản phẩm đã được khẳng định, sản phẩm Yến sào VTA Nest của Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest được nhiều khách hàng ưa chuộng. Giai đoạn 2018 - 2019, trung bình mỗi tháng, công ty xuất khẩu 40 kg tổ yến tinh chế, cung ứng ra thị trường trong nước khoảng 50 kg. Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến tình hình xuất khẩu giảm mạnh, công ty đã đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước. Những tháng đầu năm 2021, đơn vị bán ra thị trường từ 30 - 40 kg yến sào thành phẩm mỗi tháng. Để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, công ty không chỉ chú trọng về chất lượng sản phẩm mà luôn cải tiến về hình thức, bao bì mẫu mã. Đến nay, công ty đã cho ra đời hơn 20 mẫu sản phẩm yến tinh chế khác nhau mang nhãn hiệu VTA Nest như tổ yến tinh chế thượng hạng, yến trắng nguyên tổ, yến trắng dạng miếng, yến thô nguyên tổ...

Anh Lê Mai Tuân (TP Thanh Hóa) cho biết: Gia đình tôi rất chú trọng tới sức khỏe. Tôi thường xuyên mua và sử dụng yến sào để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn sản phẩm Yến sào VTA Nest do Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest sản xuất bởi chất lượng sản phẩm rất tốt và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm Yến sào VTA Nest tại cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm.

Từ sự tin yêu của khách hàng, nhằm đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, thời gian qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Yến sào VietNest đã khai trương cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm Yến sào VTA Nest tại TP Thanh Hóa và tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, ký kết hợp tác phân phối chiến lược với Công ty CP Dược - VTYT Tâm Thành để đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, công ty cũng đang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị Yến sào VTA Nest được công nhận là sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Chị Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Yến sào VietNest chia sẻ: Đáp lại sự tin yêu của đối tác, khách hàng, trong thời gian tới, cùng với việc tập trung đầu tư nâng cao giá trị sản phẩm, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm mới theo hướng thuận tiện cho người tiêu dùng và mở rộng các kênh phân phối để sản phẩm Yến sào VTA Nest trở thành người bạn đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Lương