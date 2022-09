Yên Định thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Huyện Yên Định được đánh giá là địa phương nằm trong tốp đầu của tỉnh về sản xuất nông nghiệp, xét về cả quy mô diện tích, hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm. Hiện giá trị sản xuất trên 1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của huyện ước đạt 160 triệu đồng/năm. 8 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ước đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Cơ cấu nông nghiệp của huyện chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế của địa phương và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Nông dân xã Yên Trường chăm sóc hoa.

Có được kết quả trên là bởi những năm qua, huyện Yên Định luôn tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong đó, các giải pháp về thúc đẩy tiêu thụ nông sản được huyện chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, huyện đã và đang chủ động rà soát năng lực, nhu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản; thực hiện có hiệu quả công tác kết nối tiêu thụ nội địa giữa các doanh nghiệp sản xuất, HTX, bà con nông dân với doanh nghiệp thu mua, cơ sở chế biến, các hệ thống phân phối, tiêu thụ. Khuyến khích các doanh nghiệp tại địa phương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là những tháng cao điểm dịp cuối năm. Duy trì theo dõi, dự báo và lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nhằm bảo đảm cân đối cung cầu phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu tiêu thụ nội địa liên vùng. Rà soát, thống kê cụ thể quy mô, sản lượng các loại nông sản chủ lực, triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp mã số vùng trồng, quản trị vùng trồng, mã số định danh vùng nuôi, mã số ao nuôi thủy sản. Đồng thời, thực hiện chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn của thị trường xuất, nhập khẩu quy định. Trong quá trình phát triển nông nghiệp nói chung và thúc đẩy tiêu thụ nông sản nói riêng, huyện luôn gắn với vùng nguyên liệu nhằm phân loại, sơ chế, bảo quản, nâng cao giá trị và bảo đảm chất lượng nông sản trước khi tiêu thụ, xuất khẩu. Xây dựng phương án tổng thể chế biến nông sản theo từng mùa vụ, đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương.

Việc chú trọng thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản đã và đang góp phần giúp nông nghiệp của huyện phát triển theo đúng định hướng. Nhiều năm liền, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường chưa ổn định, song trên địa bàn huyện không xảy ra hiện tượng ùn ứ sản phẩm, hay tình trạng “được mùa, mất giá”. Các sản phẩm nông nghiệp của huyện được đánh giá ngày càng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu thụ ổn định. Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Định đã hình thành 5.000 ha liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, với các sản phẩm nông nghiệp chính, như lúa giống F1 156,3 ha, lúa giống thuần 1.614 ha, ớt xuất khẩu 1.864,83 ha, ngô ngọt 26 ha, ngô F1 43,6 ha, ngô dày 387,55 ha, cây bí giống 42,9 ha, khoai tây 70,2 ha, rau đậu 12 ha... Trong chăn nuôi, có 85 trang trại chăn nuôi đã ký hợp đồng liên kết với Công ty CP Phú Gia, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam và Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam để chăn nuôi gà, lợn. Khi tham gia mô hình liên kết sản xuất, các hộ dân được chuyển giao kỹ thuật sản xuất an toàn, nên sản phẩm đạt chất lượng, đầu ra ổn định, đem lại thu nhập cao. Đáng chú ý, huyện đã xây dựng được 15 vùng sản xuất, với 30 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, huyện Yên Định sẽ quan tâm và tập trung cho phát triển các mô hình sản xuất, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với việc đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu mỗi xã phải có ít nhất 1 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện tiếp tục xây dựng và khẳng định được thương hiệu. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện có thêm 5 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, gồm tổ yến tinh chế thượng hạng xã Yên Phong, trứng gà Vân Nghĩa xã Yên Trường, hương trầm Hùng Luyến xã Định Tân, bưởi Thanh Đường xã Yên Ninh, bánh lá răng bừa Nam Hương xã Định Long và có 4 sản phẩm đăng ký đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP.

Bài và ảnh: Hương Thơm