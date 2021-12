Xã Thiệu Duy thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Những năm qua, xã Thiệu Duy (Thiệu Hoá) đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó, xã chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn.

Mô hình nuôi thỏ của thành viên tổ hợp tác chăn nuôi thỏ Thiệu Duy mang lại giá trị kinh tế cao.

Xã Thiệu Duy đã cân đối nguồn ngân sách, chú trọng hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã đã xây dựng và duy trì được 6 mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình cá – lúa, trồng cây ăn quả, nuôi con đặc sản, nuôi chim bồ câu Pháp, nuôi ruồi lính đen và sản xuất rau màu thâm canh và các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 - 25% so với sản xuất đại trà. Ông La Đình Thành, một trong những thành viên của tổ hợp tác chăn nuôi thỏ Thiệu Duy, cho biết: Sau khi tìm hiểu và được chính quyền xã động viên, khuyến khích, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại, lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa làm mát, máng nước tự động, bảo đảm vệ sinh môi trường chăn nuôi... Theo ông Thành, thỏ New Zealand có ưu điểm sinh trưởng và phát triển nhanh, vóc dáng lớn, thức ăn đa dạng, phong phú, dễ tìm... Đây là mô hình sản xuất có khả năng thu hồi vốn đầu tư nhanh, mang lại thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tham gia tổ hợp tác, ông còn được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại và các bệnh thường gặp ở thỏ, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, xã Thiệu Duy đã tích cực vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng tập trung, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tích cực tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng quy mô, tăng sản lượng, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới cũng như mở rộng diện tích sản xuất các loại cây trồng, như: cây ăn quả, hoa, ớt,... Bên cạnh đó, đã có một số hộ dân mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng, ứng dụng công nghệ cao, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Tuy thời gian qua chăn nuôi của xã gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhưng xã đã tập trung chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chuyển đổi mô hình chăn nuôi thích hợp với điều kiện của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do các đơn vị chuyên môn trong huyện tổ chức, triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo đúng kế hoạch đề ra.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại trên địa bàn xã Thiệu Duy cũng có bước phát triển nhanh trong những năm gần đây. Hiện tại, xã có hơn 270 cơ sở và hộ gia đình đang tham gia sản xuất, kinh doanh, với nhiều ngành nghề, như: mộc dân dụng, gò hàn, xây dựng, nhôm kính, sản xuất vật liệu xây dựng...; hơn 190 hộ đang tham gia các hoạt động kinh doanh, thương mại, vận tải hàng hóa. Hàng chục hộ có máy cày nhỏ và máy gặt đập liên hợp để làm dịch vụ cày bừa, thu hoạch lúa cho nông dân trong vùng.

Bên cạnh phát triển sản xuất, UBND xã cũng đã tạo mọi điều kiện về mặt bằng sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, hỗ trợ các mô hình sản xuất... để các hộ tham gia phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng, như: điện, đường, trường, trạm, chợ,... thường xuyên được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 46 triệu đồng/năm. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, phát triển kinh tế trang trại. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, hệ thống giao thông nội đồng; tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đi đôi với đó, tạo điều kiện để các hộ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các ngành nghề nông thôn mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Ngọc