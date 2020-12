Xã Quảng Phú nâng cao thu nhập cho người dân

Mô hình nuôi ếch dưới lồng bè tại xã Quảng Phú (TP Thanh Hóa).

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, xã Quảng Phú (TP Thanh Hóa) đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; khuyến khích người dân tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ...

Những năm qua, xã Quảng Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11-1-2019, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xã đã vận động, khuyến khích các hộ dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh nông nghiệp tích tụ, tập trung đất đai để hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn, như: Vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê có diện tích hơn 30 ha; vùng đất màu phù sa với diện tích khoảng 30 ha sản xuất các loại cây ăn quả, lạc xuất khẩu...; cánh đồng cá - lúa với quy mô 28 ha... Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu,... xã đã định hướng, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi 23 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: hoa cao cấp, rau an toàn,... Theo đánh giá của UBND xã Quảng Phú, hiệu quả kinh tế sau khi chuyển đổi cao gấp từ 2 đến 4 lần so với trồng lúa. Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xã đã tạo điều kiện hỗ trợ người dân đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình đã được triển khai và đi vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng hoa; rau, củ, quả an toàn; nuôi cua nước lợ; ếch, tôm thẻ chân trắng, cá vược..., với thu nhập bình quân hàng năm từ 200 triệu đồng/ha trở lên. Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã Quảng Phú còn tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; các ngành nghề, như: chế biến lâm sản, đồ mộc, cơ khí, sản xuất đồ gia dụng,... tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Mặt khác, tập trung phát triển dịch vụ thương mại chủ yếu vào các lĩnh vực vận tải hành khách, dịch vụ hàng tiêu dùng... Công tác phát triển doanh nghiệp luôn được xã quan tâm, đồng hành; phối hợp thực hiện tốt cơ chế khuyến khích hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/doanh nghiệp. Đến nay, toàn xã có 68 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 2.800 lao động, với thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở hạ tầng, như: điện, đường, trường, trạm, chợ,... thường xuyên được củng cố, sửa chữa; lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường chính...

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Quảng Phú không ngừng được cải thiện, hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54,2 triệu đồng/năm. Chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo UBND xã, cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức cạnh tranh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động các hộ nuôi trồng thủy sản đầu tư sản xuất theo chuỗi liên kết. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển mạnh cả về số lượng và hiệu quả... Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, tập trung sản xuất đồ gia dụng, may mặc, xây dựng tư nhân. Phát triển dịch vụ thương mại, chủ yếu vào các lĩnh vực vận tải hành khách, dịch vụ hàng tiêu dùng, trung tâm thương mại, siêu thị mini và các dịch vụ có tiềm năng lợi thế tại địa phương.

Lê Ngọc