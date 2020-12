Xã Hà Long phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Mô hình trồng dứa mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Hà Long.

Là xã miền núi cách trung tâm huyện Hà Trung 12 km, Hà Long đã phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân,...

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định bền vững, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong những năm qua, xã Hà Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân. Tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân vay vốn; ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất... Theo đó, UBND xã đã vận động người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, hình thành các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, như: Vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, với diện tích hơn 260 ha, năng suất bình quân hằng năm đạt từ 65 đến 70 tạ/ha; vùng sản xuất dứa 650 ha, thu nhập bình quân đạt từ 140 triệu đồng/ha/năm; trang trại đồi rừng mang lại thu nhập bình quân từ 100 đến 120 triệu đồng/ha,... Bên cạnh đó, để phát triển sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu của địa phương, năm 2010, UBND xã đã phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp Hà Long khôi phục giống lúa nếp cái hoa vàng. Từ 27 ha ban đầu, đến nay, vùng nguyên liệu sản xuất nếp cái hoa vàng theo tiêu chuẩn VietGAP đã mở rộng diện tích hơn 200 ha. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát từ các khâu đầu vào, như: giống, làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...; hiệu quả kinh tế cao gấp từ 2 đến 3 lần so với giống lúa thường. Sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang là một trong 2 sản phẩm của địa phương đạt chất lượng OCOP 3 sao năm 2019. Cùng với đó, xã Hà Long đã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi 102 ha đất lúa kém hiệu quả kinh tế sang các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 60 ha. Trong chăn nuôi, xã luôn tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do các đơn vị chuyên môn trong huyện tổ chức, triển khai tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra. Nhờ đó, chăn nuôi trên địa bàn luôn ổn định, ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi với quy mô trang trại, gia trại. Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, HTX dịch vụ nông nghiệp Hà Long đã làm tốt các khâu dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về sản xuất nông nghiệp cho người dân; nhất là làm “cầu nối” liên kết sản xuất giữa người dân và Công ty CP Thương mại Sao Khuê bao tiêu sản phẩm lúa nếp cái hoa vàng. Bên cạnh phát triển sản xuất, UBND xã đã tạo mọi điều kiện về mặt bằng sản xuất để các hộ tham gia phát triển kinh tế; thường xuyên củng cố, sửa chữa cơ sở hạ tầng, như: điện, đường, trường, trạm; nâng cấp chợ Đền bảo đảm tiêu chí chợ an toàn thực phẩm.

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Hà Long không ngừng được cải thiện; hiện, thu nhập bình quân của người dân đạt 44 triệu đồng/người/năm. Chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo UBND xã cho biết: Xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tích tụ, tập trung 78 ha để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác như cây ăn quả theo hướng VietGAP và kết hợp nuôi trồng thủy sản,... Quy hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất gạo nếp cái hoa vàng lên 230 ha, tăng cường công tác quảng bá, áp dụng công nghệ sấy lúa tươi để nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế của sản phẩm. Đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã đẩy mạnh các chính sách khuyến khích các hộ mở rộng sản xuất, phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất hàng hóa dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng... Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Kim Ngọc