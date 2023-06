Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Bước vào mùa hè năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xuất hiện những đợt nắng nóng kỷ lục trong nhiều ngày. Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cùng các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện.

Công nhân thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện thay thế, luân chuyển máy biến áp.

Khó khăn trong vận hành hệ thống điện

Từ đầu năm đến nay, diễn biến thủy văn bất lợi và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn tới hoạt động của các nhà máy thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến thời điểm cuối tháng 5-2023, sản lượng điện quy đổi còn lại trong hồ thủy điện toàn hệ thống là 2,35 tỷ kWh, thấp hơn 1,736 tỷ kWh so với kế hoạch năm, trong đó riêng miền Bắc thấp hơn 1,23 tỷ kWh. Có 8/12 hồ thủy điện ở miền Bắc có mực nước bằng và gần mực nước chết.

Trong bối cảnh các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng, thì thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Mặc dù chưa phải là đợt nắng nóng cao điểm và kéo dài nhưng mức độ tiêu thụ điện toàn hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận ngày 19-5-2023 vừa qua đã tăng lên mức rất cao là hơn 924 triệu kWh/ngày – cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 10,5% so với cùng kỳ tháng 5-2022; công suất tiêu thụ cực đại đã lên tới 44.600 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 8,5% so với cùng kỳ tháng 5-2022. Trong tháng 6-2023, dự báo miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần 2 tuần liên tục, dự kiến phụ tải miền Bắc và hệ thống điện Quốc gia sẽ tiếp tục có thể còn tăng cao hơn trong các ngày tới.

Công nhân thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa sửa chữa đường dây.

Theo dự báo, công suất cực đại mùa hè năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng trưởng từ 10-15%, trong khi đó, việc bổ sung nguồn điện tại miền Bắc là rất hạn chế, đang gây áp lực không nhỏ trong quá trình vận hành lưới điện. Đơn cử trong các ngày từ 4 đến 7-5 vừa qua, nhiệt độ có thời điểm lên đến 40 độ C đã kéo theo tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh lên đến 84.140.064 kWh, cao hơn so với cùng kỳ 11,7%. Với tinh thần nỗ lực cao nhất, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh thực tế đang có rất nhiều khó khăn, PC Thanh Hóa đã và đang duy trì tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Lê Thanh Bình trong buổi trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết: “Trước tình hình đó, Công ty đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp điện hè năm 2023 và nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay từ đầu năm, PC Thanh Hóa đã xây dựng phương án để bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất cho các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc PC Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023. Đồng thời, thông tin về tình hình khó khăn trong việc đảm bảo cấp điện hiện nay với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố để cùng đồng hành, chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ trong việc chỉ đạo thực hiện công tác điều hoà phụ tải, tiết kiệm điện và triển khai phương án cấp điện trong các tình huống cực đoan, cấp bách".

Công nhân thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát tờ rơi, vận động người sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Cùng với tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố, bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để vận hành nguồn lưới điện hợp lý trong điều kiện bình thường và linh hoạt, kịp thời khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong thời gian sớm nhất, PC Thanh Hóa chủ động điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại theo kế hoạch và bổ sung để đạt được mục tiêu về công suất, sản lượng; đẩy mạnh công tác truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khách hàng sản xuất, kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng chia sẻ khó khăn thực hành tiết kiệm điện.

Đồng hành cùng ngành điện

Thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg, ngày 13-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Công nhân PCThanh Hóa kiểm tra trạm biến áp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2310/UBND-CN, ngày 27-2-2023 về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2023. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch số 224/KH-UBND, ngày 15-10-2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Công nhân thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra công tơ của hộ gia đình.

Công văn cũng nêu rõ, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng ít nhất 10% so với cùng kỳ. Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng ít nhất 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng ít nhất 50% so với cùng kỳ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT, ngày 16-11-2017 của Bộ Công Thương, khi có yêu cầu, thông báo của đơn vị điện lực; tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26°C.

Công nhân PC Thanh Hóa sẵn sàng khắc phục sự cố điện.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023, TP Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các phường, xã Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa xây dựng, triển phương án tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật vật tư, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật vật tư, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, cho biết: “Đối với hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại 34 phường, xã, Công ty thực hiện cắt tiết kiệm 1/3 công suất từ giờ đóng điện, đến 22h cắt tiếp 1/3 chỉ để duy trì 1/3 đèn cao áp và cắt 100% điện trang trí, quảng cáo, đèn cầu. Với các tuyến điện 1 pha, cắt 50% từ đầu giờ đóng điện, duy trì 50% đến giờ cắt và chỉ ưu tiên các vị trí đèn chiếu sáng ở ngã ba, ngã tư, các vị trí trọng điểm về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đối với các công viên, khuôn viên không có đến cao áp, cắt tiết kiệm 1/3 công suất từ giờ đồng điện và đến 22h cắt 100% đèn cầu, đèn trang trí. Đối với công viên, khuôn viên có đèn cao áp vận hành, duy trì 1/3 đèn cao áp đến giờ cắt và đến 22h cắt 100%, đèn cầu, đèn trang trí. Còn trên tuyến Đại lộ Lê Lợi từ cầu vượt Phú Sơn đến vòng xuyến BigC, cắt 100% đèn cầu, đèn trang trí, quảng cáo từ đầu giờ; cắt 1/3 công suất cột LED trang trí hai bên vỉa hè, đến 23h cắt tiếp 1/3 công suất. Tuyến đại lộ Nguyễn Hoàng cắt 1/3 công suất từ đầu giờ, đến 22h cắt 100% đèn cầu, đèn quảng cáo và cắt giảm tiếp 1/3 đèn cao áp đường gom. Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba đường sắt Bà Triệu đến cầu Quán Nam, cắt tiết kiệm 1/3 công suất, đến 22h cắt 100% điện trang trí, đèn quảng cáo...”.

Trung tâm TP Thanh Hóa.

TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa - nơi mật độ dân cư cao, nhiều phụ tải sử dụng điện công suất lớn. Do đó, việc cấp điện trong giai đoạn này luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của đơn vị. Điện lực thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, linh hoạt sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra, quyết tâm nâng cao hiệu quả cấp điện cho khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng năm 2023.

Công nhân PC Thanh Hóa ghi nhật ký sửa chữa điện.

Theo đó, Điện lực thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, linh hoạt sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra, quyết tâm nâng cao hiệu quả cấp điện cho khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng năm 2023. Song song với các biện pháp quản lý kỹ thuật - vận hành, bước vào mùa nắng nóng 2023, Điện lực TP Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ đạo an toàn lưới điện cao áp thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là vào giờ cao điểm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình.

Chia sẻ với khó khăn của ngành điện, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng. Ông Trần Duy Hưng, Trưởng phòng Hành chính Công ty TNHH Giầy Alina Việt Nam cho biết: “Công ty TNHH Giầy Alina Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Quảng Xương có mức tiêu thụ điện năng trên trên 1 triệu kWh/năm. Đồng hành cùng ngành điện, để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, ngoài việc phối hợp với PC Thanh Hóa tham gia chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện, công ty dừng hoạt động vào giờ cao điểm buổi tối trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao; ưu tiên sử dụng quạt thông gió và nguồn ánh sáng tự nhiên. Mặt khác, công ty đã ban hành quy chế sử dụng điện nội bộ, trong đó yêu cầu, 12h mới được bật điều hòa và đến 15h thực hiện tắt điều hóa; tất cả cán bộ, công nhân viên tắt hết các thiết bị điện khi dời vị trí làm việc, hạn chế số lượng đèn chiếu sáng sử dụng vào buổi tối. Bên cạnh đó, bộ phận cơ điện của công ty định kỳ 2 tuần/lần tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Điện lực Quảng Xương thường xuyên kiểm tra trạm biến áp để bảo đảm nguồn điện sử dụng luôn an toàn”.

Nhân viên PC Thanh Hóa tuyên truyền đến người dân TP Thanh Hóa sử dụng điện tiết kiệm.

Anh Nguyễn Hữu Cường, ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) chia sẻ kinh nghiệm sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình mình: “Thông qua các kênh thông tin từ báo, đài, zalo, website, facebook của ngành điện và được sự hướng dẫn của nhân viên Điện lực TP Thanh Hóa, gia đình chúng tôi thấy việc thực hiện tiết kiệm điện là cần thiết và rất đồng lòng hưởng ứng chương trình mà ngành điện đưa ra. Hầu hết các thiết bị điện lắp đặt trong nhà đều là thiết bị tiết kiệm điện. Gia đình chúng tôi đều chú ý tắt các thiết bị điện và tắt hẳn các nguồn điện khi không sử dụng, không để điều hòa ở nhiệt độ thấp và hạn chế tối đa sử dụng điều hòa, mở các cửa ra vào để lấy gió và ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Mỗi hành động nhỏ này không chỉ giúp gia đình tôi giảm chi phí hàng tháng mà còn góp phần tiết kiệm điện”.

Trước nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đang đồng hành cùng ngành điện nói chung và PC Thanh Hóa nói riêng bằng việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Trần Thanh