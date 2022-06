Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tận tâm với hoạt động tín dụng chính sách

Gần 20 năm làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông dân xã Hà Tân (Hà Trung), ông Lê Đình Quy luôn năng động, nhiệt tình với phong trào và hoạt động của hội. Ông không ngại khó khăn, tận tụy với công việc, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, đóng góp tích cực trong phong trào nông dân và hoạt động hội tại địa phương.

Ông Lê Đình Quy cùng cán bộ NHCSXH Hà Trung kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của tổ viên tại thôn Tân Sơn, xã Hà Tân.

Năm 2003, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hà Trung (NHCSXH Hà Trung) đi vào hoạt động, cũng là thời điểm ông Lê Đình Quy được bà con Nhân dân thôn Tân Sơn, xã Hà Tân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn từ đó đến bây giờ. Ông Quy luôn xác định, tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả không chỉ là “cánh tay nối dài” của NHCSXH giúp chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng mà còn giúp bà con tính toán, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tín dụng chính sách. Thời điểm đầu với vai trò là tổ trưởng, ông Quy gặp không ít khó khăn do nhận thức của các thành viên trong tổ về vay vốn ưu đãi và sử dụng vốn vay còn hạn chế. Nhiều hộ nghèo không dám vay vốn vì sợ không trả được nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Ông Quy luôn suy nghĩ là phải làm sao vận động hộ gia đình trong thôn tích cực tham gia vào tổ tiết kiệm và vay vốn hiểu được cách sử dụng đồng vốn ưu đãi đúng mục đích, có hiệu quả. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Hà Tân, cán bộ NHCSXH và sự nhiệt tình trong công việc của ông Quy, các thành viên trong tổ đã hiểu được những lợi ích mà nguồn vốn ưu đãi mang lại và tích cực tham gia các hoạt động của tổ, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong quá trình bình xét cho vay, ông luôn tôn trọng các thành viên trong tổ, lấy ý kiến công khai; đồng thời, phân tích để các thành viên trong tổ hiểu được những trường hợp, những hoàn cảnh khó khăn cần ưu tiên, tạo điều kiện cho vay với nguồn vốn cao nhất. Khi được vay vốn, không bỏ mặc thành viên trong tổ tự tìm hướng đi cho mình mà ông thường xuyên bám sát, gần gũi, động viên tổ viên của mình tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, định hướng để các thành viên chọn cho mình những mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Hằng quý, tổ tiết kiệm và vay vốn do ông Quy quản lý đều sinh hoạt định kỳ, qua đó có thể theo dõi hoạt động chung của tổ, quá trình sử dụng vốn vay của từng thành viên và đưa ra những nhận xét để thành viên rút kinh nghiệm, tránh tình trạng sử dụng vốn vay không hiệu quả, nợ đọng vốn. Nhờ đó mà tổ viên thuộc tổ do ông Quy quản lý giờ đã có cuộc sống ổn định hơn so với trước khi được tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH. Điển hình là hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hiên, trước đây thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2011, chị Hiên vào tổ tiết kiệm và vay vốn của ông Lê Đình Quy, sau đó, được tiếp cận nguồn vốn cho vay hộ nghèo của NHCSXH Hà Trung, với số tiền vay 50 triệu đồng. Được hướng dẫn cách đầu tư phát triển sản xuất, đến nay, chị Hiên đã thoát nghèo, trở thành một trong những hộ vay có nguồn thu nhập cao nhất tổ. Hiện nay, tổ tiết kiệm và vay vốn do ông Quy quản lý có 43 hộ đang vay vốn các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Tổng dư nợ của tổ đạt 1,5 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Số dư tiền gửi tiết kiệm gần 100 triệu đồng và 100% số hộ vay có tiền gửi tiết kiệm.

Bài và ảnh: Lương Khánh