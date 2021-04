Thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp; tính đến ngày 7-4-2021 trên địa bàn cả nước còn 207 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại 63 huyện, của 22 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 8.958 con lợn, trong đó có 04 tỉnh giáp ranh với tỉnh ta là Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình và Nghệ An; dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan ra nhiều địa phương khác.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dịch bệnh tái phát là do: Các hộ chăn nuôi nhập lợn giống để tái đàn không đảm bảo chất lượng; Tái đàn khi chưa đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; Khi lợn có biểu hiện mắc bệnh, nhiều hộ dân đã bán chạy, giết mổ, tiêu thụ, xả chất thải ra môi trường; Công tác quản lý tái đàn ở nhiều nơi chưa chặt chẽ…

Để chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh, không để dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đang xảy ra và lây lan trên diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó triển khai ngay một số biện pháp sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng; phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học.

Phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mới xuất hiện; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng; Tổ chức quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn, công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, đảm bảo không để tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; không cho tái đàn, tăng đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xử lý nghiêm các trường hợp tái đàn không khai báo, không đảm bảo điều kiện để xảy ra dịch bệnh và không thực hiện hỗ trợ kinh phí khi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh đối với những trường hợp vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn, vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống đẩy mạnh việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các cơ sở chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn.

Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt là công tác quản lý vận chuyển lợn giống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt là các điều kiện để tái đàn, tăng đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển lợn giống vào địa bàn tỉnh; thành lập các đoàn công tác, đội phản ứng nhanh để kiểm tra, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây lan từ động vật sang người theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn phân công phụ trách, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trái phép vào địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các chủ trang trại, hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, chỉ thực hiện tái đàn, tăng đàn khi đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu không chỉ đạo quản lý tốt việc tái đàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch để bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT