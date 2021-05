Thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm thúc đẩy phát triển kết cấu, hạ tầng thương mại vùng biên giới cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa giữa các vùng, miền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa với Nhân dân tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào; góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội khu vực biện giới. Đồng thời khai thác tiềm năng và phát huy lợi thế so sánh của từng vùng kinh tế, từng địa phương hai bên biên giới; đề xuất các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

UBND tỉnh yêu cầu phát triển hạ tầng thương mại biên giới đồng bộ với phát triển các hệ thống cửa khẩu biên giới của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, phù hợp với các chương trình kết nối, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh giữa hai nhà nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; Phát triển hạ tầng thương mại biên giới bám sát các chương trình, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi của tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn khu vực biên giới

Do vậy, cần tập trung hoàn thiện cơ chế phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Rà soát, tích hợp các quy hoạch liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; Ưu tiên nguồn lực và đẩy mạnh thu hút, huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Kết nối hạ tầng thương mại biên giới với các cửa khẩu, lối mở của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; Phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh trong các loại hình hạ tầng thương mại biên giới; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới; Tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới;Xây dựng các cơ sở dữ liệu về phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Sở Công thương chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Bộ Công thương và UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Xem kế hoạch tại đây.

BĐT