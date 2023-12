Thọ Xuân: Năm 2023 giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 11.696 tỷ đồng

Năm 2023, giá trị sản xuất xuất công nghiệp - xây dựng của huyện Thọ Xuân ước đạt 11.696 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất CN, TTCN, xây dựng đã và đang góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục nghìn lao động khu vực nông thôn.

Trong năm 2023, toàn huyện có 10 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, giảm 9% so với cùng kỳ, 24 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 34% so với cùng kỳ; thành lập mới 160 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Trên địa bàn huyện có thêm Nhà máy may Victory tại thị trấn Sao Vàng đi vào hoạt động; đã khởi công xây dựng cụm công nghiệp Xuân Lai. Một số ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống vẫn duy trì sản xuất ổn định.

Năm 2024, huyện tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở duy trì ổn định, gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các Cụm công nghiệp Xuân Lai, Thọ Nguyên, Thọ Minh để thu hút các nhà đầu tư.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh thành lập mới thêm cụm công nghiệp Xuân Phú, cụm công nghiệp Xuân Hòa - Thọ Hải. Tạo điều kiện hình thành và phát triển các doanh nghiệp mạnh trong ngành xây dựng, đảm bảo đủ năng lực thực hiện các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường. Tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu đắp nền trong triển khai thực hiện các dự án; thực hiện nghiêm việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Đỗ Duy Nhã (CTV)