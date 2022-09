Thiệu Hóa: 9 tháng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.297 tỷ đồng

9 tháng năm 2022, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng vùng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa đạt 996,5 ha; tích tụ, tập trung đất đai 121,6 ha, nâng diện tích tích tụ, tập trung lên 540 ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Nông dân thị trấn Thiệu Hóa thu hoạch hoa trồng trong nhà lưới.

Đồng thời, phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung đạt 36 ha, tăng 3 ha so với cùng kỳ; duy trì ổn định diện tích nhà màng, nhà lưới sản xuất hoa, rau, củ quả an toàn 106.122 m2.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hỗ trợ, kết nối với Công ty CP mía đường Lam Sơn ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm lúa với diện tích 60 ha. Công tác phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi, tái đàn lợn, chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Vì vậy giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Thiệu Hóa 9 tháng năm 2022 đạt 1.297 tỷ đồng.

Trung tâm chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao tại xã Thiệu Phú.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo 6 xã hoàn thành hồ sơ trình thẩm tra xã đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao; 1 xã và 21 thôn đang xây dựng hồ sơ xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu theo tiêu chí mới.

Cũng trong 9 tháng năm 2022, huyện Thiệu Hóa có thêm 7 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP lên 10 sản phẩm (7 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao); ngoài ra, có 9 sản phẩm đang chờ Hội đồng OCOP cấp tỉnh chấm và 3 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ chuẩn bị trình Tổ giúp việc cấp tỉnh chấm.

Xuân Hùng