{title} Thị xã Nghi Sơn tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế Năm 2022, thị xã Nghi Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thị xã có 27/29 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu về kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, như: thu ngân sách đạt 2.752,7 tỷ đồng, tăng 129,3% kế hoạch tỉnh giao; thành lập 180 doanh nghiệp, bằng 100% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18% so cùng kỳ, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 4,3% so cùng kỳ, khách du lịch tăng 6,6 lần, tổng thu từ du lịch tăng 10,8 lần so cùng kỳ. Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại phường Hải Thanh. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế năm 2023, thị xã Nghi Sơn đề ra 29 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 48.400 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên.... Trong bối cảnh chung về dự báo tình hình kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại, tình trạng lạm phát sẽ tiếp tục tiếp diễn và dự báo còn kéo dài. Các doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn trong duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, người lao động ngay từ đầu năm đã phải đối mặt với nguy cơ thiếu việc làm. Vì vậy, việc hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế nói trên trở thành thách thức đối với thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ về mục tiêu phát triển kinh tế, thị xã còn phải thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao về giải phóng mặt bằng với khối lượng rất lớn. Vì vậy, thị xã Nghi Sơn phải nỗ lực cao độ trong việc thực hiện toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Thị xã Nghi Sơn xác định, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trước hết phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ thị xã đến cơ sở. Vì vậy, thị xã đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, công khai, minh bạch, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng. Cùng với các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thị xã chú trọng phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà máy sản xuất trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và trên địa bàn thị xã duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Đồng Vàng, Nhà máy Hóa chất Đức Giang, Cảng container Long Sơn. Bên cạnh đó, thị xã còn phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, nghiên cứu tham mưu xúc tiến đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp số 6, 20 và 21. Việc phát triển tiểu thủ công nghiệp cũng được thị xã quan tâm thực hiện thông qua các giải pháp khôi phục các nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới đối với những sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, thị xã tập trung phát triển đa dạng các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn đối với các lĩnh vực: du lịch, vận tải, logistics... Hiện tại, thị xã đang tích cực định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tập trung vào khai thác phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được thị xã đặc biệt quan tâm thực hiện. Để nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững, thị xã tăng cường chỉ đạo thực hiện tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là phát triển nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với việc thực hiện toàn diện các giải pháp, nhóm giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tin rằng thị xã Nghi Sơn sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra trong phát triển kinh tế năm 2023. Bài và ảnh: Hương Thơm