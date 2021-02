Thị xã Nghi Sơn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Tàu thuyền khai thác hải sản cập Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn.

Thời gian qua, thị xã Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của thị xã phát triển theo hướng tích cực, hàng năm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, giá trị sản xuất năm 2020 trên địa bàn tăng 18,6%; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 19,9%; dịch vụ tăng 8,3%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,46%. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 91,8%; các ngành dịch vụ 5,9% và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 2,3%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 74.142 tỷ đồng, tăng 19,9% so cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu gồm xăng các loại 2,58 triệu tấn, tăng 26% so cùng kỳ; dầu diezen 3,98 triệu tấn, tăng 25%; thép 915 nghìn tấn, dầu ăn thực vật 91,6 nghìn tấn, tăng 2,8 lần. Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, thời tiết và dịch bệnh, nhưng phát triển nông nghiệp vẫn duy trì ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt hơn 2.007 tỷ đồng, tăng 1,46% so với cùng kỳ. Thị xã cũng đã chỉ đạo các xã, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong năm qua, trên địa bàn thị xã đã trồng mới 385,4 ha rừng sản xuất, bằng 69,4% cùng kỳ, bằng 74,1% kế hoạch. Chăm sóc rừng trồng mới 1.871,8 ha, tăng 38% cùng kỳ; tổng diện tích rừng được bảo vệ hơn 16.666 ha, bằng 100% kế hoạch, tăng 5% cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, cũng như những năm tới, thị xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020–2025, với 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá; các đề án, kế hoạch được HĐND thị xã nghị quyết. Phấn đấu năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19,8% trở lên; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 2,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 20,2%; dịch vụ tăng 20%; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2021, thị xã tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các sở, ngành có liên quan của tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà máy sản xuất công nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và trên địa bàn thị xã duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia, nhập khẩu máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các dự án công nghiệp trên địa bàn thị xã đi vào hoạt động. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thành lập 180 doanh nghiệp năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng. Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục các nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới đối với những sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu. Tập trung phát triển nhanh, đa dạng các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, như các lĩnh vực: du lịch, vận tải, logistics... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tập trung khai thác phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý tình trạng buôn bán hàng giả, gian lận thương mại. Kiểm tra, rà soát và tổ chức thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang và chỉ đạo chuyển đổi mô hình sản xuất lúa hiệu quả thấp sang mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản và thủy cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 600 ha; tiếp tục phát triển, mở rộng diện tích vùng trồng rau an toàn. Rà soát, bố trí các trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn, hạn chế tối đa và từng bước giải thể việc chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư. Phát triển chăn nuôi trâu bò thịt tại các xã, phường. Hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2021, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống cháy rừng với giải pháp tăng cường quản lý, tập trung tích tụ đất rừng, tổ chức trồng rừng kết hợp phát triển trang trại, quản lý chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ và rừng ven các hồ đập để bảo đảm giữ nước và phòng chống thiên tai. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong khai thác hải sản, tăng thời gian bám biển. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản, chấm dứt các vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Quy hoạch, nâng cấp, phát triển một số vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao ở các xã Thanh Thủy, Hải Châu.

Xuân Cường