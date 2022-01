Thị trường tết: Hàng Việt dần chiếm ưu thế

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa được tiêu thụ nhiều nhất trong năm. Các doanh nghiệp cũng nhân dịp này để sản xuất và đưa ra thị trường khối lượng hàng hóa lớn, với mẫu mã đa dạng, phong phú. Điểm nhấn trong tiêu thụ, cung ứng hàng hóa của thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chính là việc chiếm ưu thế của hàng hóa được sản xuất trong nước.

Cửa hàng hoa quả sạch Tuyết Trinh (TP Thanh Hóa) với nhiều loại hàng hóa trong nước phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Để chủ động nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngay từ đầu quý IV-2021, các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã chủ động sản xuất, dự trữ hàng hóa với số lượng lớn. Trong đó, các mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu được chú trọng, quan tâm. Tại khu nhà lưới của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương), hàng nghìn gốc dưa lưới Taki Nhật Bản, dưa leo và nhiều loại rau thủy canh đang được tập trung chăm sóc để kịp thu hoạch vào dịp tết. Ngoài ra, công ty cũng đưa vào hoạt động chuỗi cửa hàng tiện ích chuyên cung cấp các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Trọng Thật, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới, cho biết: Trước nhu cầu về thực phẩm an toàn tăng cao của thị trường, công ty tập trung mọi nguồn lực để sản xuất và cung cấp cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng, nhất là các sản phẩm dưa lưới, dưa leo. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công ty dự kiến cung cấp khoảng 15 - 20 tấn dưa các loại và khoảng 5 - 10 tấn rau, củ, quả thủy canh cho thị trường.

Đến thời điểm này, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết. Trong đó, các mặt hàng nông sản, thực phẩm, bánh mứt kẹo do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh, trong nước sản xuất chiếm tỷ lệ khá lớn, từ 85% đến 90% lượng hàng tết. Đây cũng là những mặt hàng dự kiến sẽ được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Chính yếu tố chất lượng, mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả phù hợp đã góp phần định hướng lại xu thế tiêu dùng đối với hàng Việt.

Chị Tuyết Trinh, chủ cửa hàng hoa quả sạch Tuyết Trinh, TP Thanh Hóa, chia sẻ: “Những năm trước, cửa hàng chúng tôi tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay hàng về ít hơn. Bởi vậy, khách hàng cũng chuyển hướng sang mua sắm hàng Việt là chủ yếu. Giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt và cửa hàng đang nỗ lực chuẩn bị đủ hàng để kịp đóng các đơn hàng khách đã đặt cho dịp Tết Nguyên đán”.

Có thể nói, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã dần làm thay đổi nhận thức, tâm lý của các doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng về hàng xuất xứ trong nước. Hàng Việt ngày càng chiếm niềm tin của khách hàng do cơ bản có nguồn gốc, nhãn hiệu; chất lượng ngày càng cải thiện và được công bố rõ ràng, nhiều loại hàng hóa gắn tem truy xuất để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm... Theo đánh giá từ các doanh nghiệp bán lẻ, người tiêu dùng ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn sản phẩm, ngoài kiểu dáng, độ bền, còn quan tâm nhiều đến sự an toàn đối với sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Nắm bắt tâm lý này, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đã nhanh chóng đưa ra thị trường nhiều mặt hàng có giá thành vừa phải, bảo đảm chất lượng, tiện ích.

Theo Sở Công Thương, dự kiến, năm nay tổng dự trữ hàng tết phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán của các đơn vị sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh khoảng 3.484 tỷ đồng. Với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh, hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường và đây là tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp sản xuất.

Bài và ảnh: Chi Phạm