Thanh Hóa: Giá vàng giảm nhẹ trước ngày vía Thần Tài

Trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) theo quan niệm dân gian nếu người dân mua vàng sẽ bình an và may mắn cả năm. Đón trước cơ hội kinh doanh này các doanh nghiệp vàng tại Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ người dân.

Ghi nhận nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn TP Thanh Hóa vào 11 giờ sáng mùng 9 tháng Giêng, giá vàng có có chiều hướng giảm khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với giá ngày hôm trước, với mức giá niêm yết vàng 9999 là 54,3 triệu đồng/lượng... Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lượng khách hàng đến mua vàng có chiều hướng giảm nhiều so với những năm trước.

Các doanh nghiệp cũng đã đưa ra thị trường vàng các sản phẩm như: Bản vị vàng thần tài - Khai xuân đại phát; Linh vật kim dần thần tài; quà mừng vàng thần tài; Đĩnh vàng tài lộc cùng rất nhiều trang sức nhẫn, lắc tay, dây chuyền vàng tây 14k, 18k, 24k… để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng lấy may của người tiêu dùng dịp này.

Ngoài ra, nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19, trên nhiều trang fabook, hội nhóm cũng rao bán nhiều sản phẩm mang ý nghĩa may mắn trong ngày vía thần tài, được khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, cận kề ngày vía Thần Tài, giá bao lì xì thần tài, linh vật hổ mạ vàng 24K... đang được rao bán với nhiều mức giá siêu rẻ trên các hội nhóm bán hàng online. Cụ thể, lì xì thần tài, linh vật hổ mạ vàng 24K có giá dao động từ 4.000 - 75.000 đồng/chiếc; đồng xu hình hổ vàng 24k kèm túi gấm giá bán từ 35.000 - 80.000 đồng/chiếc... Nhiều điểm bán còn sẵn sàng giảm giá, áp dụng miễn phí vận chuyển với khách đặt hàng sớm hoặc mua với số lượng lớn

Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng lớn phục vụ khách hàng trong ngày vía Thần Tài. Quan niệm dân gian truyền rằng, nếu mua vàng vào ngày này thì cả năm sẽ sung túc, thóc gạo đầy kho, tiền bạc rủng rỉnh

