Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập

Góp phần giảm bớt chi phí cho phụ huynh học sinh, sinh viên (HS-SV) có hoàn cảnh khó khăn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg. Theo đó, từ ngày 4-4-2022, HS-SV là thành viên của hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định mới của Nhà nước hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập.

Cán bộ NHCSXH Nga Sơn giải ngân vốn cho người dân tại xã Nga Yên.

Với nguồn thu chính từ kinh doanh nhỏ tại chợ Chào, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, thời gian qua, gia đình chị Lương Thị Ngân gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là việc phải mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ học trực tuyến cho hai con đang học lớp 7 và lớp 2. Chị Ngân chia sẻ: Thu nhập “bập bõm” do hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lại thêm gánh nặng tài chính khi các con tạm nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Vừa phải mua thêm thiết bị phục vụ học tập, cộng với các khoản tiền phải nộp đầu năm học cho nhà trường khiến mọi chi tiêu trong sinh hoạt của gia đình phải thắt chặt hơn.

Quyết định 09/2022/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký và có hiệu lực từ ngày 4-4-2022 về tín dụng đối với HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến như tiếp thêm động lực, khuyến khích phong trào hiếu học, lập nghiệp cho HS-SV; đồng thời, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, HS-SV của hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch COVID-19) hoặc không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức thì được vay vốn ưu đãi tối đa 10 triệu đồng/học sinh để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến, bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone). Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng với lãi suất ưu đãi 1,2%/năm.

Những năm qua, chương trình tín dụng cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn đã đồng hành, hỗ trợ rất nhiều HS-SV vươn lên hiện thực hóa giấc mơ học tập, tạo dựng tương lai trên những giảng đường các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề. Đến 31-3-2022, dư nợ cho vay HS-SV trên địa bàn tỉnh đạt hơn 160 tỷ đồng, với gần 4.700 hộ được vay vốn ưu đãi. Tiếp tục hỗ trợ HS-SV có hoàn cảnh khó khăn kịp thời tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để mua sắm trang thiết bị học tập trực tuyến, NHCSXH Thanh Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định tại Quyết định số 09. Chỉ đạo các phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Bài và ảnh: Lương Khánh