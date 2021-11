Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm soát tàu cá trên biển

Thời gian qua, các lực lượng có liên quan của tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. Tuy nhiên, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận chủ tàu cá còn hạn chế, gây khó khăn cho lực lượng có liên quan trong kiểm soát tàu cá khai thác hải sản.

Lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động vùng cửa biển Nghi Sơn.

Hiện nay, nhiều chủ tàu cá giữ thói quen khai thác hải sản trong ngư trường truyền thống (ở vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ). Trong khi, hiện nay Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ hết hiệu lực, do đó vẫn còn một số tàu cá qua lại và bị lực lượng chấp pháp nước ngoài xua đuổi. Qua theo dõi trên Hệ thống giám sát hành trình tàu cá, các lực lượng chức năng đã phát hiện 5 tàu cá của ngư dân Thanh Hóa (trong đó, 2 tàu cá của xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; 2 tàu cá của phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn và 1 tàu cá của phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn) vượt ranh giới trên biển bị các lực lượng chấp pháp nước ngoài xua đuổi. Nhiều chủ tàu/thuyền trưởng chưa ghi, nộp nhật ký khai thác hải sản và thông báo trước 1 giờ cập, rời cảng với các ban quản lý các cảng cá theo quy định; chưa duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Ngoài ra, vẫn còn nhiều tàu cá ở các địa phương ven biển của tỉnh đã hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác hải sản, chưa có giấy chứng nhận tàu cá đủ điều kiện an toàn thực phẩm và một số tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình do nằm bờ không tham gia khai thác.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 30-10-2021, số tàu còn hạn đăng kiểm của tỉnh là 1.455/2.101 tàu, đạt 69,2% tổng số tàu tham gia khai thác. Số tàu còn hạn giấy phép khai thác thủy 1.556/2.101 tàu cá, đạt 74,1% tổng số tàu cá từ 12m trở lên tham gia khai thác... Trước thực trạng trên, các lực lượng có liên quan của tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên vùng biển của tỉnh. Kiên quyết không cho các tàu cá hoạt động trên biển khi không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không đảm bảo trang thiết bị, thủ tục giấy tờ theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn ngư dân và chủ tàu cá thực hiện các quy định của Luật Thủy sản, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thủ tục giấy tờ khi đi khai thác. Từ đầu năm đến hết tháng 10-2021, các lực lượng đã tổ chức 134 chuyến kiểm tra, kiểm soát 627 tàu cá hoạt động trên biển, cửa sông, cửa lạch và xử phạt 67 chủ tàu cá vi phạm các quy định trong khai thác hải sản.

Để thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), các lực lượng có liên quan của tỉnh và các địa phương ven biển đang tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản. Tổ chức hướng dẫn các chủ tàu cá hoàn thành thủ tục hồ sơ về cấp đăng kiểm, giấy phép khai thác hải sản. Đồng thời, yêu cầu các chủ tàu kẻ số đăng ký, đánh dấu tàu cá, ghi nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản theo quy định. Lập danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm, như: tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá và tàu cam kết nằm bờ khi chưa lắp thiết bị giám sát hành trình gửi các lực lượng có liên quan trong tỉnh và 27 tỉnh, thành phố ven biển để phối hợp, theo dõi, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Các đồn biên phòng tuyến biển tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch, bãi ngang, trên biển chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định chống khai thác IUU. Kiên quyết không cho các tàu cá hoạt động trên biển khi không đủ giấy tờ và không đảm bảo trang thiết bị trên tàu theo quy định. Ban quản lý cảng cá và Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá Lạch Hới, Hòa Lộc, Lạch Bạng kiên quyết từ chối không cho bốc dỡ sản phẩm tại cảng đối với tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm theo quy định.

Bài và ảnh: Lê Hợi