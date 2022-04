Sun Property vẽ bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang

Từ lâu, Sun Property đồng nghĩa với phá vỡ mọi giới hạn để kiên định theo đuổi triết lý riêng - triết lý của sự cách tân nhằm tiên phong tạo dựng những giá trị độc bản xứng tầm.

The Eden Bay - “Vườn Địa Đàng” với sự riêng tư tuyệt đối ở mũi Ông Đội. Ảnh: Sun Property

Không phải ngẫu nhiên những chuỗi vòng cổ gắn thương hiệu Boucheron hay Tiffany luôn đồng hành cùng giới danh gia vọng tộc. Cũng không phải ngẫu nhiên, những chiếc đồng hồ Patek Philippe luôn được giới sành sỏi săn lùng…Tất cả không đơn thuần là những món đồ đắt tiền. Chứa đựng trong đó là những giá trị vô hình, ngầm định ngôi vị và tước bậc của chủ nhân. Chúng luôn có một đặc điểm chung: sự quý hiếm.

Trong lãnh địa bất động sản, các dự án mang tên “Sun Property” (thành viên Sun Group) cũng vậy. Chúng chưa bao giờ chỉ dừng lại là tài sản đầu tư, tạo giá trị bền lâu. Chúng là bảo chứng để nâng tầm và khẳng định ngôi vị mỗi chủ nhân.

Là bởi, Sun Property luôn theo đuổi triết lý mà mọi thương hiệu BĐS đều khao khát. Triết lý được kiến tạo vững chắc từ ba thành tố danh giá…

Tạo ra chuẩn mực mới của BĐS nghỉ dưỡng

Không hướng đến những sản phẩm nghỉ dưỡng thông thường, Sun Property tạo sân chơi riêng, thách thức những đòi hỏi khắt khe không ngừng phá vỡ mọi giới hạn để thiết lập nên những chuẩn mực mới.

Khi bất động sản nghỉ dưỡng đang thiếu hẳn những dự án xứng tầm, Sun Property tạo điểm nhấn với khái niệm nghỉ dưỡng riêng tư tuyệt đối ở mũi Ông Đội, nơi duy nhất ngắm mặt trời mọc và lặn cùng một vị trí. Chỉ riêng vị trí độc nhất vô nhị này đã đủ nói lên tầm vóc của Sun Property, nhất là khi người ta trải nghiệm lần lượt từng biệt thự trên ghềnh đá, ẩn trong rừng cây và men theo ngọn đồi.

Khi bất động sản wellness mới manh nha, Sun Property tạo tiếng vang bằng cuộc cách tân chưa từng có, đưa nguồn suối khoáng nóng vào từng phòng ngủ trong các căn biệt thự ở Sun Onsen Village - Limited Edition (Cẩm Phả, Quảng Ninh), một trong ba mỏ khoáng có hàm lượng Brom khoáng cao nhất thế giới.

Khi Phú Quốc “chạm ngõ” thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Sun Property đã kịp đưa Nam đảo thành một thiên đường nghỉ dưỡng đa sắc màu với những công trình chưa từng xuất hiện ở Việt Nam như thị trấn Địa Trung Hải, Đảo thiên đường Hòn Thơm…

Mọi cuộc chơi của Sun Property đều hướng đến sự độc tôn. Hay ở chỗ, Sun Property luôn không ngừng sáng tạo và cách tân để định nghĩa sự độc tôn đó bằng…

Tinh thần độc bản

Chinh phục thách thức từ lâu đã là nền tảng của Sun Property để biến sự độc tôn đã hiếm càng thêm xứng tầm.

Sun Property hướng đến số lượng có hạn. Sự hữu hạn này không phải để tạo ra tính khan hiếm trên thị trường. Nó hướng đến đích xa hơn, tạo nên những sản phẩm bất động sản độc nhất, không có phiên bản thứ hai ở bất cứ đâu. Bởi tất cả nằm trong triết lý kinh doanh, tầm nhìn đầu tư của “ông lớn” Sun Group: góp sức làm đẹp những vùng đất, nâng tầm điểm đến, giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng quốc tế.

Sun Group với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất đã nâng tầm Phú Quốc hơn 6 năm qua. Ảnh: Sun Property

Sun Premier Village The Eden Bay chẳng hạn. Sun Property chỉ tạo ra vỏn vẹn 50 căn biệt thự. Chỉ riêng con số này đã khiến cho mỗi biệt thự đã quý càng thêm giá trị. Và Sun Property còn đẩy sự quý hiếm đó lên một tầm cao mới khi kiến tạo dựa trên nguyên tắc, gìn giữ sự nguyên vẹn của thiên nhiên. 50 căn biệt thự dù trên ghềnh đá, trên đồi hay giữa rừng cây đều ẩn mình vào thiên nhiên, trở thành một phần của cảnh quan tuyệt sắc ở mũi Ông Đội.

Sun Onsen Village - Limited Edition là một ví dụ khác nữa. Thay vì tìm giá trị từ sự dàn trải, Sun Property lựa chọn sự “khó nhằn” bằng một phiên bản giới hạn đề cao tính độc nhất. Cả Sun Onsen Village - Limited Edition chỉ có 180 căn biệt thự được trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất mang đậm tinh thần Wabi Sabi xứ Phù Tang đồng thời đề cao tuyệt đối sự riêng tư, là một mảnh ghép vừa vặn giữa núi rừng Quang Hanh.

Hay như Sun Marina Town – nơi mỗi căn hộ tầm nhìn triệu đô hướng thẳng ra vịnh du thuyền và bao trọn 1969 hòn đảo lớn nhỏ của vịnh di sản. Mới đây nhất là kế hoạch dài hơi phát triển đảo Hòn Thơm (Phú Quốc) thành đảo Thiên đường – điểm đến thượng lưu, xa xỉ của giới siêu giàu, những người say mê sưu tập “bất động sản đảo” quý giá như kim cương nhằm gia tăng vị thế.

Sun Property sẽ phát triển Hòn Thơm thành đảo Thiên đường dành cho giới thượng lưu. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Sun Property đề cao sự quý hiếm. Thú vị ở chỗ, sự hiếm quý ấy luôn được làm mới không ngừng để…

Trình làng những tuyệt tác kiến trúc

Không đi theo trào lưu, Sun Property âm thầm và lặng lẽ kiến tạo hết những dấu ấn công trình này đến những biểu tượng mới khác cho ngành du lịch. “Công trình biểu tượng được tạo nên bằng chính khát vọng của con người muốn đem đến sức sống mới, giá trị mới cho cả vùng đất. Muốn cô đọng, kết tinh và hội tụ vẻ đẹp vùng đất ấy bằng những công trình phô diễn hết trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người. Trên thực tế, hầu như tất cả các công trình biểu tượng đều trở thành điểm hội tụ, là trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa và thu hút khách du lịch”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh – Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ.

Sun Property âm thầm và lặng lẽ kiến tạo những công trình biểu tượng khắp các vùng đất. Ảnh: Sun Property

Như tòa nhà “Cánh buồm” đang được kiến tạo tại Đảo Thiên đường Hòn Thơm là ví dụ. Đối tác thiết kế 10 Design xem đây là đột phá trong thiết kế nhờ ứng dụng công nghệ để khác biệt hoàn toàn với những tòa nhà mô phỏng hình cánh buồm trên thế giới. Tòa tháp gợi hình ảnh cánh buồm no gió khổng lồ căng tràn sức sống vươn ra biển lớn Các phòng khách sạn sang trọng được đặt ở phần thân toà nhà, trên đường cong của cánh buồm, với tầm nhìn xuyên suốt ra đại dương. Chạy dọc theo đường cong của bãi biển hình cánh cung là hệ thống Commercial Villa và Boutique Hotel siêu sang được thiết kế với không gian mở đưa con người đến gần với thiên nhiên thông qua hồ bơi vô cực, không gian ngoài trời, lối đi thẳng ra bãi biển riêng.

Hay The Sky, một dấu ấn tiên phong đưa nghệ thuật vào bất động sản của Sun Property tại thị trấn Địa Trung Hải. Lấy ngôn ngữ Mid-century Modern làm thiết kế chủ đạo, The Sky hơn hẳn một toà nhà, nó là một công trình nghệ thuật. Ở The Sky, mọi khoảng trống đều dành cho nghệ thuật từ sảnh, hành lang đến khu dịch vụ, bể bơi vô cực đến roof top. Công trình hòa hợp tuyệt đối với các biểu tượng mới ở Địa Trung Hải như tháp đồng hồ Central Village, bảo tàng nghệ thuật Sun Signature Gallery, cầu Hôn…

Trong khi đó, hai tòa tháp đôi Sun Marina Town được ví như biểu tượng mới của sự thịnh vượng tại Hạ Long, với những căn biệt thự giữa tầng không tựa như du thuyền hạng sang.

Sun Property tìm kiếm và tôn vinh sự quý hiếm để mỗi sản phẩm không chỉ dừng lại ở một khoản đầu tư sinh lời. Nó là thước đo, là bảo chứng cho niềm tin nhà đầu tư đã đặt vào Sun Property 15 năm qua.

Tùng Dương