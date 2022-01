Sun Group và hành trình vượt qua “giông bão”

Hơn 2 năm tê liệt do đại dịch COVID-19, doanh nghiệp ngành du lịch phải gánh chịu những khó khăn chưa từng có, không ít cái tên đã phải “rời cuộc chơi”, nhưng cũng có những “sếu đầu đàn” đã trưởng thành hơn qua đại dịch. Bằng ý chí, sự linh hoạt ứng biến và cả những nghĩa cử vì cộng đồng, Sun Group ngày càng thêm khẳng định uy tín thương hiệu của mình.

Sun Group được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có chính sách nhân sự tốt nhất trong giai đoạn dịch bệnh.

“Khó mấy, chúng tôi cũng phải lo cho nhân viên”

Tháng 5/2021, khi biết tin các cơ sở du lịch phải đóng cửa lần nữa theo sự chỉ đạo của chính quyền để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh) đã ngay lập tức áp dụng phương án làm việc “thời chiến”. Các bộ phận bắt buộc luôn phải có mặt như An ninh, Kỹ thuật, Cảnh quan sẽ đi làm với số lượng nhân sự vừa đủ, để thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy móc, trông giữ tài sản và dọn dẹp cơ sở, còn lại phần lớn nhân viên sẽ nghỉ tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Khi nghe thông tin này, anh Đỗ Trung - nhân viên bộ phận Nhà hàng không giấu nổi nỗi buồn. Những lo lắng không biết đợt này sẽ đóng cửa bao lâu, mới làm được ít ngày công thôi thì lương sao đủ lo cho gia đình, con cái… khiến bước chân về nhà của anh thêm nặng nề. Đồng nghiệp của anh cũng cùng chung nỗi lo, không ai có thể cười nổi.

Nhưng đúng trong thời điểm khó khăn đó, lãnh đạo khu nghỉ dưỡng đã đưa ra thông báo về chính sách “Chia sẻ ngày công”. Theo đó, CBNV ở các bộ phận đều được sẽ sắp xếp, bố trí công việc để đi làm với số ngày công nhất định và đều có thu nhập để trang trải cho cuộc sống.

Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh).

Thực tế, đây không chỉ là chính sách của riêng khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh), mà là chính sách nhân sự đầy nhân văn của tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn Sun Group. Ngay khi dịch COVID-19 xảy ra, Lãnh đạo tập đoàn đã có những cuộc họp cân não để tiên lượng hậu quả do COVID-19 và chuẩn bị những kịch bản về tài chính, vắc- xin…, đồng thời xác định rõ 05 nhiệm vụ quan trọng nhất “thời chiến” để ưu tiên triển khai, trong đó mục tiêu quan trọng hàng đầu là ổn định thu nhập cho gần 11.000 CBNV tập đoàn.

Đến thời điểm này, Sun Group được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có chính sách nhân sự tốt nhất trong giai đoạn dịch bệnh, vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp có ứng biến hiệu quả trong môi trường biến đổi” của Vietnam HR Awards. Mới đây nhất, Tập đoàn tiếp tục được vinh danh “Môi trường làm việc tốt nhất châu Á” bởi Tạp chí HR-Asia.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau…”

Sun Group dành tới hơn 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ Chính phủ và các địa phương phòng, chống dịch theo các hình thức khác nhau.

"Các ‘đại sứ văn hóa’ ơi! Chúng ta cần một lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ mua, sắp xếp và phân phối nhu yếu phẩm cho người dân nghèo thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn giãn cách xã hội. Các bạn có khả năng thu xếp được để tham gia thì đăng ký nhé!...”.

“Các bạn ơi, Tập đoàn chuẩn bị tài trợ xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Hải Dương. Đây là nhiệm vụ khó khăn và khá nguy hiểm, chúng ta cần những cánh tay xung phong và tinh thần tình nguyện của các bạn…”

Sun Group hỗ trợ xây dựng các bệnh viện dã chiến (BVDC) và Trung tâm hồi sức tích cực (ICU).

Những tin nhắn huy động lực lượng tham gia các chiến dịch chống dịch như thế này đã trở nên quen thuộc với người Sun Group ở khắp ba miền suốt hơn 2 năm qua. Và đáp lại lời kêu gọi của các lãnh đạo Sun Group là những cánh tay xung phong ngay lập tức, là những form đăng ký được hoàn thành không một chút nghĩ suy, đắn đo. Ai cùng hừng hực khí thế, sẵn sàng đi hỗ trợ bất cứ lúc nào nếu được điều động.

Là người tham gia xây dựng, lắp đặt hầu hết các bệnh viện dã chiến (BVDC) hay Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) từ Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh cho đến Hà Nội do Sun Group tài trợ, anh Phạm Hoàng Tuấn- Trưởng Ban quản lý Xây dựng Sun Group Vùng Thủ đô đến giờ vẫn chưa thể quên được những ngày tháng “làm việc điên cuồng”, ăn ngủ cùng các BVDC và ICU để “chạy đua” với dịch. Điều anh nhớ nhất không phải là những khó khăn, thử thách mà anh và đồng nghiệp phải đối mặt khi thi công trong điều kiện dịch bệnh, giãn cách xã hội vô cùng ngặt nghèo, mà là giây phút các Trung tâm ICU đón những bệnh nhân đầu tiên vào điều trị. “Khi bệnh nhân đầu tiên chuyển vào và ICU vận hành suôn sẻ là thời điểm mọi người vỡ òa cảm xúc, có cảm giác như mình đã có những đóng góp nhỏ bé để cứu sống những bệnh nhân COVID-19", anh Hoàng Tuấn chia sẻ.

Đến thời điểm này, dù phải ngưng các hoạt động du lịch của Tập đoàn suốt hơn 2 năm do đại dịch COVID-19, Sun Group vẫn dành tới hơn 1000 tỷ đồng để hỗ trợ Chính phủ và các địa phương phòng chống dịch theo các hình thức khác nhau. Chia sẻ lý do về hành động này, ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn này bày tỏ: “Đó là nghĩa đồng bào. Khi đất nước gặp khó khăn do đại dịch, Sun Group thấy mình càng phải đóng vai trò nòng cốt, đồng hành với đất nước, chia sẻ với người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là văn hóa trong kinh doanh mà chúng tôi theo đuổi…”.

“Trái ngọt từ thách thức”

96% doanh nghiệp phải ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động. Chỉ có 4% trong số 1.853 doanh nghiệp du lịch còn duy trì hoạt động kinh doanh, dù phần lớn không thể hoạt động toàn công suất. Đây là những con số gây ám ảnh nằm trong khảo sát mới nhất của Ban IV (thuộc Hội đồng Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và BĐT VnExpress. Những con số trên đủ nói lên sự khốc liệt mà COVID-19 gây ra cho các doanh nghiệp nói riêng và ngành du lịch nói chung.

Nhân viên Sun Group làm việc tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh.

Là một trong những doanh nghiệp du lịch lớn nhất cả nước, Sun Group – đơn vị sở hữu hàng loạt các công trình du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp trải khắp cả nước không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng của đại dịch, với những con số sụt giảm chưa từng có về doanh thu. Chưa kể các chi phí duy tu bảo dưỡng các trò chơi, cáp treo… tại các khu vui chơi hay các loại thuế phí, điện, nước, phòng dịch…, chỉ riêng việc đảm bảo đời sống cho gần 11.000 cán bộ nhân viên cũng đã là một thách thức quá lớn. Những tưởng Sun Group cũng sẽ lao đao như phần lớn doanh nghiệp du lịch lớn nhỏ sau 04 đợt dịch COVID-19 tấn công.

Thế nhưng, điều ngoạn mục là Sun Group không chỉ vững vàng vượt qua cơn bão COVID-19, mà còn tìm được cơ hội trong thách thức. Tranh thủ thời gian ngưng đón khách, Sun Group không chỉ triển khai chiến dịch “thay áo mới” trên toàn hệ thống, mà còn nhanh chóng chuyển đổi số và chuẩn hóa hệ thống quản trị, vận hành, sản xuất kinh doanh. Đầu năm 2021, Tập đoàn này đã đưa vào vận hành hệ thống ERP – SAP S/4HANA – một trong số những giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP-Enterprise Resource Planning) thế hệ mới số 1 thế giới hiện nay. Sun Group đã làm được điều mà rất ít doanh nghiệp có thể làm được ngay trong giai đoạn khó khăn chưa từng có.

Nhờ tinh thần sáng tạo, sự nhạy bén và năng lực quản trị linh hoạt, Sun Group đã gây ấn tượng trên thị trường bằng hàng loạt sản phẩm, dịch vụ dẫn dắt các xu hướng mới sau dịch COVID-19 trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và BĐS, điển hình như các dự án nghỉ dưỡng và bất động sản chăm sóc sức khỏe như Yoko Onsen Quang Hanh resort (Quảng Ninh), Sun Tropical Village (Phú Quốc)… Các dịch vụ, trải nghiệm khám phá thiên nhiên, khám phá biển đảo của Sun World tại Sa Pa hay Phú Quốc cũng được du khách đón nhận hào hứng khi trở lại sau mỗi đợt dịch.

Với bản lĩnh kiên cường, năng lực quản trị linh hoạt và những việc làm ý nghĩa dành cho cộng đồng trong suốt hai năm đầy khó khăn do dại dịch COVID-19, mới đây, Tập đoàn Sun Group đã xuất sắc được Giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship vinh danh ở hai hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc và Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2021. Trước đó, doanh nghiệp này cũng được vinh danh trong Top 10 thương hiệu xuất sắc tại lễ trao giải Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, câu nói đó dường như càng thấm thía hơn trong bối cảnh đại dịch. Ý chí, bản lĩnh và tinh thần nhân văn của những “sếu đầu đàn” như Sun Group không chỉ là nguồn động lực tiếp sức cho ngành du lịch từng bước hồi phục, mà còn giúp lan tỏa cảm hứng tích cực tới cộng đồng về tinh thần người Việt Nam luôn kiên cường, bản lĩnh trước gian khó.

Tùng Dương