Sốt giá thị trường dầu ăn, đâu là giải pháp bình ổn?

Cuối năm nhu cầu mua sắm nhiều hơn bao giờ hết với quan niệm tết phải đủ đầy, tươm tất, thế nên nhiều mặt hàng “rủ nhau leo thang” trong đó có cả dầu ăn. Người tiêu dùng lẫn người kinh doanh đều bày tỏ lo ngại khi giá các mặt hàng thiết yếu lẫn nguyên vật liệu đều đồng loạt tăng trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Siêu sale Ranee - mua sắm hết ý.

Một khi “tiến thoái lưỡng nan”

Thị trường Châu Á, giá dầu ăn đã lập kỷ lục cao nhất trong vòng nhiều năm nay do lo ngại nguồn cung trên toàn cầu bị thắt chặt. Tại Trung Quốc giá dầu đậu tương, dầu cọ tăng đến mức đỉnh chưa từng có đạt mức cao kỷ lục là 11.119 CNY/tấn. Nguyên nhân cơn sốt giá này do ảnh hưởng giá đậu tương nguyên liệu tăng, sản lượng thu hoạch đậu sụt giảm, theo nhà phân tích Kong Lingqi của Haitong Futures, cho biết "Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy lượng tồn trữ sắp tới sẽ giảm so với năm trước”. Việt Nam cũng không ngoại lệ, dầu ăn cũng trở thành một trong những mặt hàng có mức biến động nhiều nhất kể từ sau dịp Tết Nguyên Đán 2021.

Mới đây, một DN ở TP.HCM thở dài chia sẻ “Mặt hàng nào cũng tăng giá, trong đó, dầu ăn là phụ liệu tăng cao nhất, khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2020 và dự kiến còn tăng cao hơn nữa” . Theo khảo sát của Zing trong tháng 11/2021 đối với dung tích dầu ăn chai 1 lít: Neptune 52.000đ lên 66.000đ; Simply 56.000đ lên 67.000đ; Tường An là 47.000đ lên 53.000đ đang có xu hướng tăng lên cao hơn đến cuối năm. Đồng loạt tăng sốc đang và sẽ gây áp lực lớn đến chi tiêu đối với người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Việc điều chỉnh giá, hay cắt giảm khuyến mãi vì sức ép này là rất khó vì thông thường hợp đồng đều niêm yết giá từ trước nên nhu cầu lựa chọn lại nhà cung ứng là điều cần thiết để tiếp tục duy trì hoạt động. Cty AFO (thành viên Sao Mai Group) là một gợi ý lý tưởng nếu DN đang tìm kiếm đối tác cung ứng lượng dầu ăn, shortening, margarine lớn “cam kết giá bình ổn”.

Ranee cam kết bình ổn giá

“Dầu ăn Ranee cao cấp 100% từ cá” hiện diện trên kệ siêu thị Mega Market với giá cực yêu thương chỉ 48.000 đồng cho chai có dung tích 950ml, đang được các bà nội trợ săn đón và tin dùng. Nhà Ranee tập hợp các “chiến binh” chủ lực trong bộ sưu tập dầu ăn từ cá đang và sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe khách hàng. Đa dạng mẫu mã, dung tích từ 950ml đến 5 lít phục vụ tất tần tật mọi nhu cầu mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo, Tiki…còn được rinh ngay quà tặng: vá gỗ, bếp hồng ngoại, tạp dề Ranee, chảo chống dính, mũ bảo hiểm.

Ranee được nhiều đầu bếp sử dụng thường xuyên bởi chất lượng hảo hạng.

Tự hào với công nghệ tinh luyện Châu Âu hiện đại bậc nhất Việt Nam, dòng sản phẩm cao cấp của Ranee đột phá với chất lượng dầu tinh khiết, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch. Điểm tối ưu hóa của công nghệ mới không những khử sạch mùi tanh mà vẫn giữ lại trọn vẹn thành phần dinh dưỡng như acid béo omega 3, 6, 9, EPA, DHA và các loại vitamin A, E, khoáng chất. Dầu ăn từ cá có các tính năng vượt trội như màu vàng sáng tự nhiên, không bị chuyển màu khi sử dụng nhiều lần, nhiệt độ cháy cao nên không sản sinh ra chất độc hại.

“Bơ thượng hạng Golden Margarine” cho món ngon thêm tròn vị.

Dây chuyền sản xuất chuẩn EU, “công nghệ kép” ngoài dầu lỏng thì dầu đặc stearin dùng để sản xuất shortening, margarine. Dòng “Bơ thượng hạng Golden”, hàm lượng omega 3, 6, 9 cùng vitamin A, E hỗ trợ nâng cao miễn dịch, phòng chống các bệnh mạn tính, đặc biệt nói không với Transfat.

Đại diện Công ty AFO cho biết: “Thời gian tới đây Công ty cam kết tăng nguồn cung đi đôi với bình ổn giá để đáp ứng nhu cầu mua sắm trong nước và xuất khẩu với giá cực tốt cho mọi nhà”.

Trong những ngày Tết đến, Xuân về các cô nàng yêu bếp hãy chọn nguồn dinh dưỡng khoa học, hợp lý, an toàn cho sức khỏe. Cần cập nhật ngay thông tin “bình ổn giá” của thương hiệu dầu ăn Ranee để thêm vào giỏ hàng vừa không phải “đau ví”, vừa chế biến những món ngon chuẩn vị đầu bếp.

