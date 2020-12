Siết chặt hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Theo báo cáo của Sở Giao thông – Vận tải (GTVT), hiện trên địa bàn tỉnh có 686 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, với 4.981 phương tiện (80 đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định với 677 xe, 15 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với 2.511 phương tiện, 584 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với 1.598 phương tiện, 5 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 195 phương tiện). Ngoài ra, còn có hàng trăm xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng của các đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố hoạt động đón, trả khách trên địa bàn tỉnh.

Xe ô tô khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, qua huyện Hoằng Hóa.

Thời gian qua, Sở GTVT đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh doanh vận tải, như: lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera,... đã góp phần tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải; chất lượng dịch vụ vận tải dần đuợc nâng cao. Công tác tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực thi pháp luật về ATGT cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi tham gia hoạt động trên tuyến được tăng cường,... đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh. Đi đôi với đó, Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; xây dựng kế hoạch kiểm tra xe hợp đồng, xe vận tải khách tuyến cố định đón, trả khách không đúng nơi quy định, thực hiện không đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận; xe dù lôi kéo, đón trả khách tại các điểm dừng, đỗ của xe buýt; xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp vi phạm. Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; bảo đảm trật tự, ATGT, phân luồng giao thông trong các dịp nghỉ lễ, tết. Kết quả xử lý vi phạm, từ ngày 1-1-2020 đến 30-11-2020, Sở GTVT đã ban hành 2 quyết định đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, thu hồi 2 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 3 quyết định thu hồi 25 phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách; ban hành 17 thông báo phù hiệu 461 xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực do vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải. Từ ngày 15-12-2019 đến 30-11-2020, Thanh tra Sở GTVT đã xử phạt 193 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, với tổng số tiền phạt hơn 649,8 triệu đồng, tước 15 giấy phép lái xe, tước 12 phù hiệu, tước 2 giấy phép kinh doanh vận tải.

Thực tế cho thấy, chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải hành khách ngày càng được nâng cao; các loại hình vận tải hành khách được phát triển; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quy định về kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe không ngừng được nâng cao qua đó góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Việc quy định chế tài xử phạt rõ ràng, nghiêm minh hơn đã giúp cho người dân dễ hiểu và tự giác nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt. Việc tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng, là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, cùng với sự ra quân đồng loạt, xử phạt nghiêm minh của các lực lượng chức năng đã tác động mạnh tới các doanh nghiệp vận tải, tới người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên đã giảm đáng kể các hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng, vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... góp phần đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên trong tháng 4-2020 các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã phải ngừng hoạt động và từ tháng 5 đến tháng 8–2020, thực hiện giãn cách theo quy định vì vậy lượng hành khách đi lại giảm khoảng 30% - 40% so với cùng kỳ, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại một số hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở GTVT với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều hạn chế.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT, cho biết: Để siết chặt hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân, thời gian tới Sở GTVT tập trung tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, nhất là trong dịp tết dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân năm 2021. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17–1-2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29-5-2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, các ngành, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng phương án bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp tết dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân năm 2021; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị và cá nhân vi phạm. Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với những huyện, thị xã, thành phố xuất hiện nhiều xe hợp đồng, xe vận tải khách tuyến cố định đón trả khách không đúng nơi quy định, thực hiện không đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận; xe dù lôi kéo, đón trả khách tại các điểm dừng, đỗ của xe buýt. Sở chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác theo dõi, giám sát thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe, hoạt động không đúng lộ trình theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận. Đi đôi với đó, Sở GTVT đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện xe hợp đồng, xe vận tải hành khách tuyến cố định đón trả khách không đúng nơi quy định, thực hiện không đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận; xe dù lôi kéo, đón trả khách tại các điểm dừng, đỗ của xe buýt; xe cá nhân trá hình xe taxi.

