Quý I -2022 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trưởng cao

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Sản xuất công nghiệp tuy bị ảnh hưởng bởi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất, một số nhà máy có lao động phải nghỉ làm để điều trị, cách ly do COVID-19... Song, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng tốt với tình hình, linh hoạt trong bố trí lao động, tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm, đồng thời có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động, như: Tổ máy số 1 nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn..., nên sản xuất công nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng cao.

Công nhân Tổng Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa trong ca sản xuất.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I tăng 15,69% so với cùng kỳ (bình quân cả nước 02 tháng đầu năm chỉ tăng 5,4%); có 21/26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng, một số sản phẩm tăng mạnh như: Điện sản xuất (tăng 70,9%), quần áo may sẵn (tăng 45,1%), giày thể thao (tăng 44,8%), tinh bột sắn (tăng 33,1%), dầu ăn (tăng 29,2%), thép các loại (tăng 12,6%)... Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn duy trì sản xuất ổn định. Tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh quý I ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1.680 triệu KWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng được các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đã phê duyệt 03 quy hoạch phân khu chức năng (CN - 05, CN -11, CN - 17) trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản tiếp tục được tăng cường để từng bước đưa thị trường bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh.

Minh Hiếu