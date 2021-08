Prudential Việt Nam nhận giải thưởng kép, được vinh danh là “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” tại Insurance Asia Awards 2021

Prudential vừa nhận giải “Sản phẩm bảo hiểm mới của năm” cho giải pháp bảo vệ sức khỏe PRU-Hành Trang Vui Khỏe.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) đã được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2021 với hai hạng mục giải thưởng lớn cho thị trường Việt Nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” (International Insurer of the Year) và là năm thứ 2 liên tiếp công ty nhận giải “Sản phẩm bảo hiểm mới của năm” (New Insurance Product of the Year).

Insurance Asia Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh những công ty bảo hiểm tại châu Á có các thành tựu nổi bật, sáng kiến kinh doanh mới mẻ và sáng tạo, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm.

Hội đồng giám khảo của Insurance Asia Awards là những chuyên gia hàng đầu trong ngành bảo hiểm đến từ các tổ chức tài chính và kiểm toán độc lập, uy tín như: Milliman, Deloitte, PwC và Ernst & Young.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Chiến lược của Prudential được xây dựng trên nền tảng lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi rất vinh dự khi những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển cộng đồng trong năm qua tiếp tục mang lại nhiều giá trị ý nghĩa cho khách hàng. Ghi nhận của Insurance Asia Awards trong năm nay là cột mốc đánh dấu sự thành công của Prudential tại Việt Nam cũng như khu vực trong công cuộc hành động vì cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng.”

Ban giám khảo Insurance Asia Awardsnhận định: “PRU-Hành Trang Vui Khỏe là một sản phẩm độc đáo vàcó tính đột phá với thị trường bảo hiểm Việt Nam. Sản phẩm mang đến tiện lợicho khách hàng và vẫn đảm bảo được phạm vi bảo hiểm. Prudential cũng tiếp tục chứng tỏ vị thế là công ty bảo hiểm kiểu mẫu tại thị trưởng Việt Nam, luôn tiên phong sáng tạo và có kết quả kinh doanh tích cực giữa những tác động của đại dịch COVID-19. Sau một năm đầy thách thức, với nỗ lực đáng ngưỡng mộ trong đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thành quả tăng trưởng kinh doanh bền vững, Prudential hoàn toàn xứng đáng với cả hai giải thưởng trong năm nay”.

Trong năm 2020, Prudential đã mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính cho hơn 1,6 triệu người dân Việt Nam với tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt mức 6.765 tỷ đồng, chiếm hơn 30% toàn thị trường. Công ty cũng đã không ngừng đầu tư để mở rộng danh mục sản phẩm và đã giới thiệu PRU-Hành Trang Vui Khỏe trong năm qua. Đây là giải pháp giúp khách hàng giảm gánh nặng tài chính khi bản thân hay gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, với các quyền lợi điều trị đa dạng tại các cơ sơ y tế tại Việt Nam và Đông Nam Á. Tính đến tháng 6-2021, chỉ sau một năm từ khi ra mắt, hơn 100.000 hợp đồng PRU-Hành Trang Vui Khỏe được ban hành và gần 6.000 khách hàng được hưởng các lợi ích chăm sóc sức khỏe từ sản phẩm.

Với cam kết kiến tạo trải nghiệm người tiêu dùng, Prudential cũng không ngừng số hóa toàn bộ quy trình bảo hiểm, với gần100% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và hơn 70% yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nộp trực tuyến. Nỗ lực này mang đến sự tiện lợi và đảm bảo khách hàng có một trải nghiệm xuyên suốt, an toàn - đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của dịc,h bệnh.

Prudential cũng tích cực ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cho ra mắt ứng dụng PULSE by Prudential. Gần đây nhất, trước diễn biến phức tạp của làn sóng COVID-19 thứ tư, công ty cũng triển khai dịch vụ Khám sức khỏe thẩm định trực tuyến eDoctor, giúp khách hàng kết nối với các bác sĩ từ xa mà vẫn đảm bảo an toàn, thuận tiện. Song song với hoạt động kinh doanh, Prudential còn liên tục đầu tư phát triển cộng đồng ý nghĩa, đóng góp hơn 205 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2020.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Prudential plc, Tập đoàn tài chính toàn cầu có hoạt động tập trung tại các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Á. Prudential đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 20 năm và tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của con người về bảo hiểm. Tính đến ngày 31/12/2020, Prudential Việt Nam đã phát triển đội ngũ hơn 223.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, với hơn 350 văn phòng Tổng Đại lý, cùng mạng lưới 8 ngân hàng đối tác uy tín luôn sẵn sàng phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng trên toàn quốc. Prudential cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đơn giản hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng trên hành trình làm chủ sức khỏe cũng như cuộc sống của chính mình. Với khẩu hiệu “Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sức khỏe và sự thịnh vượng, đồng thời tạo ra sự kết nối dễ dàng đến thế hệ khách hàng am hiểu công nghệ.

Theo Prudential Việt Nam