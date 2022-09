Phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của bão số 4

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 Noru, từ đêm 27-9 đến 30-9, khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa cả đợt có thể đạt từ 150-300mm.

Kiểm tra công trình hồ chứa nước tại xã Hóa Quỳ (Như Xuân).

Thực hiện Công điện số 1518/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 25-9-2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 4 tại các tỉnh khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn có thể gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 3968/SNN&PTNT-TL, đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Công văn số 3955/SNN&PTNT-TL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa về việc phòng, chống ngập, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều tiết mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập, úng (nhất là tình hình vận hành các trạm bơm tiêu) và tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

P.V