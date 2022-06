Phối hợp, nâng cao chất lượng cung cấp điện trên địa bàn huyện Quảng Xương

Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa có buổi làm việc với UBND huyện Quảng Xương về thực trạng sử dụng điện trên địa bàn và thống nhất các giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện trên địa bàn huyện Quảng Xương

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chức năng của huyện, các xã, thị trấn và Điện lực Quảng Xương đã thông tin về thực trạng sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn huyện. Theo đó, được sự quan tâm của ngành điện, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND các cấp, các ngành trong việc phối hợp với ngành điện, công tác quản lý, vận hành, cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn cơ bản ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Huyện ủy Quảng Xương phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên còn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện về tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu; nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, làm thay đổi hiện trạng hệ thống lưới điện ban đầu, dẫn đến vị trí các cột điện nằm trong lòng đường gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng an toàn vận hành lưới điện trung, hạ thế và mỹ quan nông thôn mới, một số khu vực do hệ thống lưới điện xây dựng đã lâu, xuống cấp dẫn đến chất lượng và mức độ an toàn điện chưa cao, tình trạng điện yếu còn xảy ra ở một số nơi vào giờ cao điểm…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông tin về thực trạng và những khó khăn chung của ngành điện cũng như kế hoạch đầu tư, cải tạo lưới điện trong thời gian tới trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng điện phục vụ cho bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Xương, đặc biệt là khu vực đang triển khai các dự án lớn như: Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, dự án tại Quảng Nham do tập đoàn BRG làm chủ đầu tư… Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ không ngừng nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Nhân dân địa phương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trên địa bàn huyện.

Hùng Mạnh