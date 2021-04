Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo tình hình thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn

Sáng 8-4, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình sử dụng đất công trình viễn thông của Viễn thông Thanh Hóa và kết quả thực hiện Dự án trồng rừng gỗ lớn phục vụ sản xuất vật liệu gỗ và nội thất xuất khẩu tại xã Xuân Thái (Như Thanh).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Viễn thông Thanh Hóa, trong các năm từ 2006-2010 để đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng mạng lưới đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Thanh Hóa đã báo cáo nhu cầu với các địa phương, được xã giao đất và mua đất ở của dân để xây dựng các trạm viễn thông đa dịch vụ và đến nay vẫn tiếp tục phát huy tốt hiệu quả. Tuy nhiên, hiện có 121 khu đất chưa được hoàn thiện các yêu cầu về hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành. Trong đó có 53 khu đất của cá nhân, hộ gia đình và 68 khu đất do UBND cấp xã quản lý.

Để thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ trong năm 2021-2022, Viễn thông Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh xin được chuyển đổi chủ thể quản lý đứng tên Viễn thông Thanh Hóa phục vụ định giá cho cổ phần hóa.

Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận nội dung này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thống nhất với đề xuất của Viễn thông Thanh Hóa về việc đề xuất chấp thuận địa điểm cho 121 khu đất đã đầu tư công trình viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải bảo đảm các điều kiện: Các công trình không ảnh hưởng vào quy hoạch của địa phương như như quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông thủy lợi, đê điều…

Viễn thông Thanh Hóa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương, cung cấp hồ sơ liên quan, bảo đảm quy trình chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có khăn vướng mắc, Sở Tài nguyên Môi trường chủ động xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Viễn thông Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận địa điểm 121 khu đất đã đầu tư công trình viễn thông trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Viễn thông Thanh Hóa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất theo theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng đất xây dựng của tất cả các công trình viễn thông của các nhà mạng trên địa bàn tỉnh và có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-5. Sở thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông.

Đại diễn lãnh đạo Công ty CP công nghiệp gỗ Trường Sơn báo cáo tiến độ thực hiện Dự án trồng rừng gỗ lớn phục vụ sản xuất vật liệu gỗ và nội thất xuất khẩu tại xã Xuân Thái (Như Thanh)

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả thực hiện Dự án trồng rừng gỗ lớn phục vụ sản xuất vật liệu gỗ và nội thất xuất khẩu tại xã Xuân Thái (Như Thanh) do Công ty CP công nghiệp gỗ Trường Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 3082 ngày 22-8-2017 với diện tích thực hiện 522 ha. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp đã thực hiện giải phóng mặt bằng; hoàn thành việc thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, ký quỹ đầu tư theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tuy nhiên, đến thời điểm này do nhiều nguyên nhân khách quan như chính sách về quản lý, bảo vệ rừng thay đổi; diện tích sau chuyển đổi mục đích sử dụng thực tế khác so với diện tích được chấp thuận đầu tư. Do vậy, Công ty CP công nghiệp gỗ Trường Sơn vẫn chưa thực hiện được các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng để thực hiện dự án.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định: Mục tiêu của việc thực hiện dự án là trồng rừng gỗ lớn, tạo vùng nguyên liệu gỗ chất lượng cao nhằm chủ động về nguyên liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất vật liệu gỗ công nghiệp và nội thất xuất khẩu của Công ty CP công nghiệp gỗ Trường Sơn. Tuy nhiên đến nay mục tiêu dự án không còn phù hợp với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật lâm nghiệp. Do vậy, Sở kế hoạch đầu tư phối hợp với UBND huyện Như Thanh hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trồng rừng gỗ lớn phục vụ sản xuất vật liệu gỗ và nội thất xuất khẩu tại xã Xuân Thái theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Khánh Phương