{title} PC Thanh Hóa chủ động linh hoạt ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra Trong những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 4 (Noru), Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, một số nơi có mưa rất to, rải rác có dông, lốc, sét, gió giật mạnh… dẫn đến có nơi xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã chủ động, linh hoạt trong ứng phó và nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, vật lực khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, PC Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần đảm bảo thực hiện việc phân công trực 24/24 giờ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh và tiếp tục duy trì nếu tình hình thực tế trước, trong và sau bão cần có sự chỉ đạo, bám sát hiện trường để khắc phục. Các đơn vị đã chuẩn bị tốt với phương châm “4 tại chỗ”; công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện; đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết; huy động lực lượng, phương tiện, kiểm tra tính sẵn sàng; kiểm tra và chằng chống kho bãi, nhà cửa, chằng néo các cột ở vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn… Chú trọng công tác phối hợp với địa phương tổ chức cắt tỉa cây cối có nguy cơ đổ vào đường dây; thông tin với ban phòng chống thiên tai địa phương trong công tác phối hợp; đấu mối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng phương án tổ chức bơm tiêu đệm những nơi có mực nước lớn trước khi xảy ra bão lũ nhằm hạn chế tối đa ngập úng khi có mưa lớn. Tại nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập lụt, để đảm bảo an toàn cho người dân, PC Thanh Hóa đã ngưng cấp điện và chờ nước lũ rút sẽ khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đã tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến an toàn điện trong dân và người lao động, những nỗ lực của ngành điện trong mùa mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng (KH) Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung ứng điện để kịp thời giải đáp cho khách hàng. Mưa lũ đã gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện tại Thanh Hóa. Số liệu tính đến ngày 4-10-2022, hệ thống điện do PC Thanh Hóa quản lý bị thiệt hại bởi mưa, lũ gây ra và công tác khắc phục, cụ thể: Lưới điện trung áp bị nghiêng 6 cột, cột bị sạt lở móng 5 cột; lưới điện hạ áp bị gãy, đổ 14 cột, nghiêng 73 cột; số KH bị ảnh hưởng là 516 KH; ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 858 triệu đồng. Tại Điện lực Như Xuân đã cấp điện trở lại cho 69 KH tại bản Thanh Sơn, xã Thanh Hóa (Như Xuân), thuộc lộ số 2 ĐZ-0,4kV sau TBA Thanh Hòa 3 vào ngày 1-10-2022. Điện lực Nông Cống đã cấp điện trở lại cho 4 TBA/351 KH trên địa bàn xã Thanh Tân (Như Thanh), thuộc NR Thanh Tân 3 lộ 971 TG Thanh Tân, 96 KH trên địa bàn thôn Vạn Thọ, xã Vạn Hòa (Nông Cống), thuộc lộ số 1 sau TBA Vạn Hòa 5 vào ngày 3-10-2022. Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát để cập nhật và báo cáo để có phương án thay thế, sửa chữa kịp thời. Kiểm tra tại vị trí cột trung thế có nguy cơ bị đổ do sạt lở. Trong ngày 3-10-2022 tại một số địa bàn trong tỉnh, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt trước đó do sạt lở đất đá bởi mưa lũ gây ra tạm thời được khắc phục, đáp ứng cho việc đi lại. Công ty Điện lực Thanh Hóa do ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc công ty làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đơn vị về việc ứng phó, khắc phục thiên tai và động viên công nhân, viên chức, người lao động tại Điện lực Nông Cống, Như Thanh là hai trong số các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ gây ra. Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc PC Thanh Hóa (bên trái) trực tiếp xuống hiện trường nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để kiểm tra công tác ứng trực, khắc phục của đơn vị. Sau khi kiểm tra hiện trường tình hình thiệt hại và công tác khắc phục của đơn vị, tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị đối với việc quan tâm kiểm soát chặt chẽ trong vận hành lưới điện, thể hiện rõ quyết tâm giữ điện cho khách hàng vào thời điểm mưa lũ. Thực tế cho thấy, so với những năm trước kia công tác cấp điện trong tình hình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai đến hiện tại đã được cải thiện rất nhiều cả về độ tin cậy và chất lượng điện năng, sự cố và thiệt hại giảm rõ rệt, người lao động cũng bớt vất vả hơn… Giám đốc công ty cho rằng, đây là thành quả của sự cố gắng tập trung làm việc nghiêm túc, hăng say và sáng tạo trong suốt quá trình diễn ra trước đó của tập thể lãnh đạo công nhân, viên chức, người lao động trong toàn công ty, từ công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo đến sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quan tâm chú trọng đến bảo vệ an toàn hành lang lưới điện... Từ đó, tạo cơ sở tiền đề vững chắc, đảm bảo các điều kiện cả về trang thiết bị, con người và phương thức tổ chức thực hiện để ứng phó khi có tình huống bất lợi xảy ra. Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các đơn vị về công tác ứng phó, phòng chống thiên tai. Về kiểm tra và làm việc lần này, Giám đốc công ty cũng yêu cầu các đơn vị lưu ý: Lượng mưa theo dự báo bắt đầu giảm đi trong các ngày tới. Tuy nhiên đối với nước lũ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất là nước từ các khu vực đầu nguồn tiếp tục đổ về nên tất cả cần phải tổ chức ứng trực nắm bắt kịp thời diễn biến. Đối với một số hộ mất điện, các đơn vị phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương đưa ra phương án xử lý ngay sau khi nước lũ rút với điều kiện phải đảm bảo an toàn. Trong trường hợp nước lũ chưa rút hết, gây ngập và có nguy cơ xảy ra mất an toàn, đơn vị phải báo cáo ngay chính quyền địa phương, thông tin đến cho khách hàng hiểu, chia sẻ và thống nhất được thời gian có thể cấp điện trở lại, qua đó thể hiện rõ trách nhiệm của ngành điện. Nhân dịp này, lãnh đạo công ty đã ghi nhận, biểu dương và thăm hỏi, động viên các đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu khắc phục khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra. Với sự chủ động sớm đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ. Từ kinh nghiệm thực tiễn đã được trang bị trong nhiều năm qua, đến thời điểm hiện tại PC Thanh Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó và cơ bản khắc phục khó khăn thiệt hại do mưa bão gây ra, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho KH. Hùng Mạnh

