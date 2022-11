Nông Cống triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Những tháng đầu năm, huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Công nhân Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành (Nông Cống) sơ chế dứa.

Theo báo cáo của UBND huyện Nông Cống, 9 tháng năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 10.492 tỷ đồng, đạt 71,32% kế hoạch, tăng 3,72% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản 26,01%; công nghiệp - xây dựng 45,41%; thương mại - dịch vụ 28,58%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 2.607 tỷ đồng, đạt 90,29% kế hoạch, tăng 3,46% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 4.888 tỷ đồng, đạt 64,07% kế hoạch, tăng 21,85% so với cùng kỳ; giá trị thương mại - dịch vụ 2.997 tỷ đồng, đạt 71,44% kế hoạch, tăng 16,86% so với cùng kỳ. Đồng thời, cũng trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện Nông Cống có 3 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; 6 nhà đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư. Lũy kế đến hết tháng 9-2022, trên địa bàn huyện có 51 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 5.809,5 tỷ đồng, tổng diện tích đất thực hiện dự án 241,4 ha; trong đó, 2 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư 32 triệu USD, diện tích đất 11,9 ha. UBND huyện đã tổ chức làm việc với Công ty CP Đầu tư Lightland về một số dự án quy hoạch dự kiến nhằm kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng 3.347 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện thành lập mới 78 doanh nghiệp, tăng 20% kế hoạch tỉnh giao; thành lập mới 4 HTX, tăng 100% kế hoạch tỉnh giao.

Cũng trong những tháng đầu năm, huyện Nông Cống phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là công tác bảo vệ môi trường phục vụ xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và công bố huyện đạt chuẩn NTM. Tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vạn Thiện đi Bến En bảo đảm theo kế hoạch, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Nông Cống chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà. Đồng thời, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đạt tỷ lệ cao. Giải quyết việc làm mới cho 2.650 lao động, đạt 88,3% kế hoạch, xuất khẩu lao động được 185 người, đạt 92,5% kế hoạch. Hỗ trợ cho 18.931 đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền 30,719 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, huyện Nông Cống tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Đồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh, chanh dây, xoài keo theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển và kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, phát triển tổng đàn chăn nuôi. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện, xã NTM và tập trung chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu. Tiếp tục duy trì, phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề theo chính sách của huyện, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tăng cường phòng, chống gian lận thương mại. Tiếp tục triển khai đồ án điều chỉnh, mở quy hoạch chung thị trấn Nông Cống đến năm 2030, quy hoạch chung đô thị Trầu, huyện Nông Cống đến năm 2030, quy hoạch chung xây dựng xã và các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trên địa bàn. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 3 khu quy hoạch dân cư chi tiết 1/500 tại thị trấn Nông Cống và quy hoạch các khu dân cư, điểm dân cư tại các xã trên địa bàn. Triển khai thực hiện các dự án, như: Cụm công nghiệp (CCN) Tượng Lĩnh, CCN Hoàng Sơn, CCN thị trấn Nông Cống, CCN Cầu Quan, CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, CCN Tân Thọ; khu dân cư ngã ba Chuối, khu dân cư phía Đông đường Lam Sơn, thị trấn Nông Cống, khu dân cư phía Tây đường Bà Triệu, thị trấn Nông Cống...

Đi đôi với đó, huyện Nông Cống tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không để tồn đọng. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và các công trình, dự án khác trên địa bàn bảo đảm đúng tiến độ. Đi đôi với đó, huyện tập trung chỉ đạo tuyên truyền các nhiệm vụ, sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa và thông tin, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa và thông tin trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, thẩm định xét công nhận các danh hiệu làng, thôn, tiểu khu văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa NTM theo quy định. Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và công nhận trường chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, nắm tình hình đời sống Nhân dân để có kế hoạch cứu trợ kịp thời. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo.

Bài và ảnh: Gia Huy