Nông Cống chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết nắng nóng, sức đề kháng của vật nuôi giảm chính là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, huyện Nông Cống đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Mô hình chăn nuôi trâu tập trung của gia đình anh Lê Văn Bằng, xã Vạn Hòa cho hiệu quả kinh tế khá.

Có mặt tại gia đình bà Đậu Thị Xuân, thôn 2, xã Hoàng Giang (Nông Cống) đúng vào những ngày nắng nóng, chúng tôi nhận thấy quạt, giàn phun nước tưới trên mái chuồng nuôi lợn của gia đình đều hoạt động hết công suất; hệ thống cửa sổ và cửa ra vào đều được mở thông thoáng... Chia sẻ với chúng tôi, bà Xuân cho biết: Với kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi, để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi trong điều kiện nắng nóng, gia đình đã tăng cường dọn vệ sinh chuồng nuôi, tắm mát cho đàn lợn và thường xuyên vận hành hệ thống làm mát bằng quạt hút gió và giàn phun nước tự động trên mái chuồng; phủ thêm rơm, rạ lên mái chuồng để giảm nhiệt độ trong chuồng. Cùng với đó, tăng khẩu phần thức ăn là rau xanh, giảm tinh bột, chất béo; cung cấp đủ nước sạch, mát có bổ sung chất điện giải nhằm hạn chế cơ thể vật nuôi tự sinh nhiệt. Đồng thời, phun thuốc sát trùng, tiêu độc để chống những tác nhân truyền nhiễm và gây bệnh trong mùa hè; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn. Những đợt nắng nóng kéo dài, bà chia khẩu phần cho vật nuôi ăn nhiều bữa, cho ăn vào lúc sáng sớm, chiều mát và buổi tối, hạn chế cho ăn vào buổi trưa. Do vậy, đàn lợn của gia đình vẫn bảo đảm sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Nguyễn Văn Giáp, thôn 3, xã Tượng Văn là hộ chăn nuôi thủy cầm với hàng trăm con vịt, chia sẻ: Vào thời điểm nắng nóng gay gắt, gia đình ông không thả vịt xuống nước. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra đàn vịt để biết những con có dấu hiệu bị bệnh, kịp thời cách ly khỏi đàn. Bên cạnh đó, tăng cường trồng cây xanh để vịt có chỗ tránh nắng; thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, bảo đảm thoáng mát và có chế độ ăn uống hợp lý để đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo bà Trần Thị Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nông Cống, trên địa bàn huyện hiện có 1,84 triệu con gia cầm; 27.560 con lợn; 3.400 con trâu; 8.500 con bò... Đây là những loại vật nuôi dễ bị ảnh hưởng và tác động của nắng nóng. Ngay đầu mùa hè, trung tâm đã tăng cường cán bộ thú y xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nắng nóng gây ra cho đàn vật nuôi. Ở các khu chuồng, trại chăn nuôi vào mùa hè cần tăng cường trồng các loại cây xanh, nhất là các loại cây leo giàn trên các mái chuồng trại, góp phần giảm nhiệt cho khu chuồng nuôi. Các hộ chăn nuôi có quy mô lớn cần giảm mật độ con nuôi, lắp đặt quạt thông gió; chủ động nguồn cung cấp điện, nước; tăng cường thức ăn giàu đạm; giảm tinh bột, chất béo trong khẩu phần... Về chế độ ăn, cần tuân thủ các quy trình cho ăn hợp lý, tăng cường thức ăn thô, giảm tinh bột và các loại thức ăn có chứa nhiều prôtêin. Chủ động quạt mát, chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa và thả vật nuôi ở những nơi thoáng, rộng... Nắng nóng kéo dài cũng khiến cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi xuất hiện và bùng phát, gây khó khăn trong việc điều trị và ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi. Do vậy, cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi, phát hiện gia súc, gia cầm ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, nhất là với các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, trung tâm cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi, nhất là phải bổ sung các chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc; rà soát và tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tiêm phòng định kỳ và phun tiêu độc khử trùng.

Bài và ảnh: Minh Hà