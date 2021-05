Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Cùng với cả nước và cả tỉnh, những tháng đầu năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã ghi dấu ấn với những điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống người dân.

Công nhân Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt, phường Long Anh trong ca sản xuất.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, để hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Thanh Hóa xác định, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Đồng thời, nhất quán quan điểm, vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Là đô thị trung tâm của tỉnh đang trên đà phát triển mạnh mẽ nên hoạt động giao thương kinh tế trên địa bàn thành phố luôn diễn ra sôi động. Bởi vậy, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khi có những thông tin đầu tiên về dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên thế giới, TP Thanh Hóa đã theo dõi sát sao, dự báo và đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn. Trên cơ sở đó, Thành ủy, UBND thành phố đã chủ động triển khai từ rất sớm công tác chuẩn bị nguồn lực, phương án, kịch bản, biện pháp ứng phó với những tình huống khi có dịch bệnh mới phát sinh. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch như: y tế, quân đội, công an và các phường, xã chủ động phối hợp trong phòng, chống dịch, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát dịch xâm nhập vào địa bàn, khoanh vùng dập dịch triệt để, theo phương châm “Chủ động phòng ngừa sớm - Phát hiện kịp thời - Cách ly triệt để - Điều trị tích cực”. Bên cạnh đó, thành phố cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thành phố đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mặt khác, các ngành chức năng từ thành phố đến các phường, xã tổ chức ra quân tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, điểm tập trung đông người.

Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có điều kiện phát triển ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm. Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hóa, quý I-2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố đạt 8,3%. Trong đó, các ngành dịch vụ tăng 8,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản có chiều hướng giảm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 476.516 tỷ đồng, đạt 16,5% dự toán tỉnh giao. Trong bối cảnh bị dịch bệnh COVID-19 tác động, thành phố nhận thấy các doanh nghiệp trên địa bàn và người lao động gặp khó khăn. Do đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Với những giải pháp kịp thời, nên quý I-2021, tổng vốn đầu tư phát triển của thành phố đạt 7.821 tỷ đồng; có 115 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 7.185 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trong 3 tháng đầu năm đạt 7.662 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Đi liền với việc đánh giá lại tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và ngành nghề nông thôn, TP Thanh Hóa đã hoàn thành xây dựng chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị liền kề trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Dịch bệnh COVID-19 quay trở lại đã khiến các hoạt động dịch vụ thương mại, du lịch của thành phố gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với một địa bàn an toàn, cùng với các chính sách kích cầu kịp thời, hợp lý, hiệu quả, ngành thương mại dịch vụ của TP Thanh Hóa vẫn diễn ra sôi động và giữ được mức tăng trưởng cao. Trong quý I-2021, hàng hóa trên thị trường thành phố luôn đa dạng về chủng loại, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố 4 tháng đầu năm đạt 13.111 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Càng ấn tượng hơn khi hoạt động thông thương, xuất khẩu hàng hóa của thành phố tiếp tục đạt những con số ngoài mong đợi. Trên địa bàn thành phố hiện có 50 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp với 21 mặt hàng, bao gồm: giày vải, dép xốp, quần áo các loại, tinh bột sắn, đá ốp lát, ngao đông lạnh, đũa tre... Trong bối cảnh “bão dịch” hoành hành, các doanh nghiệp đều chủ động thích ứng với điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh ổn định. Một số doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu cao, như: Công ty TNHH Sakura đạt 88 triệu USD, Công ty TNHH SunJade đạt 62 triệu USD, Công ty Giày Hongfu đạt 60 triệu USD. Nhờ vậy, tổng giá trị xuất khẩu của thành phố trong 3 tháng đầu năm của TP Thanh Hóa đạt 305 triệu USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 293,03 triệu USD, tăng 6,8%.

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TP Thanh Hóa đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống người dân và từng bước lấy lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Trần Thanh