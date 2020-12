Nỗ lực phát triển kinh tế ở làng chài Giang Thanh

Là địa bàn ngoại đê cách trở, có những đặc thù riêng nhưng người dân làng chài Giang Thanh, xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Làng chài Giang Thanh, xã Thiệu Khánh ngày càng khang trang.

Làng chài Giang Thanh nằm ven sông Mã, người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng và đánh bắt thủy sản. Trước đây, cuộc sống của người dân làng chài Giang Thanh còn gặp nhiều khó khăn, từ nơi ăn, ở đến việc làm và học tập cho trẻ em cùng với nếp sống sinh hoạt từ bao đời lênh đênh trên sông nước. Đa số họ không biết chữ, nhiều trường hợp thiếu các loại giấy tờ tùy thân, sống chung một gia đình nhưng không có tên trong hộ khẩu... Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, như: nhà văn hóa, đường giao thông... cùng với các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân được thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, làm cho người dân cảm thấy yên tâm, lên bờ định cư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Ninh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Giang Thanh, cho biết: Làng chài Giang Thanh thực sự “lột xác” kể từ khi các hộ lên bờ định cư. Lên bờ tuy thiếu đất sản xuất nhưng các hộ có chỗ ở ổn định, nhiều hộ dân chài tích cóp vốn liếng, đầu tư tàu thuyền phát triển dịch vụ vận tải đường thủy nội địa. Đến nay, làng chài đã có 35 gia đình đầu tư mua sắm tàu vận tải đường sông làm dịch vụ chuyên chở vật liệu xây dựng... cung cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy cả làng chài có 173 hộ thì chỉ còn 1 hộ nghèo. Một số hộ dân trong làng mở cửa hàng buôn bán, những người trong độ tuổi lao động đi làm công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa, thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Hiện, thu nhập bình quân đầu người ở làng chài Giang Thanh đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm. Nhằm tạo quỹ đất cho người dân làng chài, xã Thiệu Khánh đã san lấp hồ Chành vừa bảo vệ chân đê, vừa cấp đất ở cho hộ sinh sống trên sông. Đến nay, phần lớn các hộ dân ở làng chài Giang Thanh đã xây được nhà ở kiên cố, nhà cao tầng. Để người dân làng chài yên tâm sinh sống, đi lại, giao thương thuận lợi, TP Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng đường vượt lũ dài hơn 200m từ làng vào chân đê sông Mã. Để nâng cao nhận thức của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp với xã Thiệu Khánh xây dựng mô hình “Làng chài bình yên” tại làng chài Giang Thanh. Mô hình đã tạo môi trường văn hóa trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa, nâng cao ý thức vì cộng đồng của mỗi cá nhân, thay đổi hành vi và ứng xử khi tham gia giao thông thủy theo hướng văn minh, an toàn. Đồng thời, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, nội dung, tiêu chí xây dựng làng văn hóa, an toàn đến Nhân dân. Nhận thức của những người dân điều khiển phương tiện, lao động trên sông dần chuyển biến tích cực. Một số lao động của làng được theo học các khóa đào tạo để được cấp chứng chỉ hành nghề, chủ sở hữu đăng ký, đăng kiểm phương tiện đường thủy, hợp đồng với các chủ mỏ khai thác cát đúng vị trí được cấp phép, không sử dụng thiết bị, công cụ có tính hủy diệt trong khai thác thủy sản.

Tháng 1-2020, mô hình “Làng chài bình yên” ở Giang Thanh vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đây sẽ là mô hình điểm cho cả tỉnh học tập và nhân rộng. Ngoài ra, làng chài Giang Thanh đang thực hiện mô hình khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em...

