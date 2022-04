Nhiều giải thưởng giá trị khi khách hàng đăng ký dịch vụ trên oneSME

Khi khách hàng đăng ký các gói cước hoặc dịch vụ trên oneSME của VNPT, đã được triển khai và thanh toán trong thời gian từ nay đến 15-5-2022 sẽ được tham gia chương trình “oneSME Đăng ký nhanh tay - Vận may sẽ tới” và có cơ hội nhận được những phần quà giá trị, với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

Trước nhu cầu chuyển đổi số cấp thiết từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), oneSME hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng cùng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME Việt Nam; đóng góp vào việc xây dựng và hình thành nền Kinh tế số quốc gia. Tại oneSME, VNPT giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ số thiết thực với doanh nghiệp phục vụ công tác chuyển đổi số. Các dịch vụ được sắp xếp theo từng nhóm lĩnh vực như Viễn thông, CNTT, Quản trị doanh nghiệp, Giao dịch điện tử, các giải pháp chuyên ngành cho Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Dược phẩm, Logistic, Bán lẻ, Quản lý khách sạn… Ngay khi ra mắt, oneSME đã dành được sự quan tâm, đăng ký, trải nghiệm, mua và sử dụng dịch vụ của rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước.

Nhằm mang đến may mắn cũng như khuyến khích khách hàng đăng ký các gói cước hoặc dịch vụ trên oneSME, VNPT triển khai chương trình “oneSME Đăng ký nhanh tay - Vận may sẽ tới” tiếp tục mang tới nhiều giải thưởng hấp dẫn dành tặng các khách hàng may mắn.

Cụ thể, khách hàng khi mua sắm các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên nền tảng https://onesme.vn như: Chứng thực số VNPT CA, VNPT SmartCA, Hoá đơn điện tử, Bảo hiểm xã hội, Smart Cloud… bên cạnh các chương trình ưu đãi, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn “oneSME Đăng ký nhanh tay - Vận may sẽ tới”.

Chương trình diễn ra từ 1-4 đến 15-5-2022 dành cho tất cả các khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký đơn hàng, ký hợp đồng và triển khai thành công đơn hàng trên website https://onesme.vn. Khi tham gia chương trình, ngoài giải đặc biệt là chiếc điện thoại iPhone 13 256GB, khách hàng còn có cơ hội trúng hàng chục các giải thưởng giá trị khác như: điện thoại Samsung Galaxy, màn hình Samsung LCD Smart monitor 32 inch, máy in HP, tai nghe Bluetooth. Tổng giá trị của các giải thưởng lên tới gần 100 triệu đồng.

Thời gian bốc thăm may mắn dự kiến diễn ra vào ngày 27-5-2022. Mã dự thưởng của khách hàng dùng để quay thưởng chương trình chính là “Mã đơn hàng” khi thực hiện đăng ký đơn hàng trên hệ thống oneSME.

Nguyễn Lương