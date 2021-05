Người mở hướng đi mới cho nghề bánh đa nem truyền thống làng Văn Châu

Đó là anh Nguyễn Huy Thảo, chủ cơ sở sản xuất bánh đa nem An Chi ở làng Văn Châu, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn. Anh là người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại vào làm bánh đa nem tại địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Làng Văn Châu có nghề truyền thống làm bánh đa vừng giòn rụm và bánh đa nem thơm ngon. Bí quyết chế biến của làng nghề vẫn được các thế hệ lưu giữ và phát huy tạo nên thương hiệu của sản phẩm.

Tuy nhiên, nghề làm bánh đa nem bằng phương pháp thủ công hiệu quả không cao, chất lượng của sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.

Anh Nguyễn Huy Thảo là người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại vào làm bánh đa nem tại địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với sự năng động và quyết tâm của tuổi trẻ, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp và đi làm với mức lương ổn định nhưng anh luôn trăn trở phải làm gì để làng nghề phát triển bền vững.

Năm 2011 anh quyết định lập nghiệp tại quê nhà với nghề làm bánh đa nem truyền thống.

Mô hình sản xuất khép kín giúp anh chủ động trong kinh doanh.

Trên nền tảng làng nghề truyền thống, anh đã đến nhiều địa phương đang phát triển nghề này để tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm rồi áp dụng một cách sáng tạo vào làng nghề mình.

Năm 2014 cùng với số vốn tiết kiệm và vay ngân hàng, anh đã mở cơ sở sản xuất bánh đa nem An Chi. Theo anh Thảo, An có nghĩa là bình yên, Chi là một loại cỏ báo điềm lành, mọi chuyện tốt đẹp và may mắn.

Trong quá trình tìm hướng đi cho bản thân, anh nhận thấy nếu chỉ sản xuất bánh đa nem bằng phương pháp thủ công thì hiệu quả không cao, việc bảo quản gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.

Anh đã nghiên cứu đầu tư máy móc và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm giá thành và giúp sản phẩm có mẫu mã đẹp hơn.

Sản phẩm bánh đa nem thơm ngon, có ưu điểm không phụ thuộc vào thời tiết, đảm bảo chất lượng của sản phẩm, ổn định màu sắc, quy cách bảo đảm và đầu ra ổn định.

Cơ sở sản xuất giải quyết việc làm cho 20 lao động trong và ngoài địa phương với mức lương bình quân từ 6 triệu - 8 triệu đồng/người/tháng.

Bà Mai Thị Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Đông Văn, cho biết: Anh Nguyễn Huy Thảo là người năng động, dám nghĩ, dám làm, biết phát huy lợi thế ngành nghề truyền thống của địa phương để xây dựng thương hiệu bánh đa nem trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay sản phẩm bánh đa nem của anh đang được địa phương xây dựng trở thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Thu Thủy