Người dân “sập bẫy” lừa đảo từ sàn giao dịch ALWAYS WIN

“Sập bẫy” vì lời chào mời hấp dẫn, cộng với lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều lần, hàng trăm người đã cả tin mà nạp tiền vào sàn giao dịch ALWAYS WIN với tên miền Gentinggroup1.com, để kiếm tiền online. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng, sau khi gom được số tiền lớn, trang web này bất ngờ bị “sập”, biến mất không dấu vết.

Sau khi bị mất tiền, nhiều trưởng nhóm ALWAYS WIN vẫn kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền vào app.

Khoảng giữa tháng 8-2021, anh N.V.V. ở phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) được bạn giới thiệu vào sàn giao dịch ALWAYS WIN hướng dẫn cách kiếm 25% lợi nhuận chỉ sau 1 tháng tham gia. Người này quảng cáo, nhà đầu tư nạp tiền vào sàn ALWAYS WIN sẽ được ủy thác cho các chuyên gia tài chính, “bậc thầy đọc lệnh” giao dịch hộ. Lợi nhuận mỗi ngày lên đến 30%, lợi nhuận tổng có thể lên đến 25%. Để tạo niềm tin cho anh N.V.V., đối tượng này thường xuyên gửi hình ảnh những khách hàng của ALWAYS WIN thu về lợi nhuận hàng chục triệu đồng cùng với đó là mức chi trả hoa hồng khủng. Đang thời điểm dịch bệnh khó khăn, anh N.V.V. nghĩ rằng đây là có kênh đầu tư kiếm thêm tiền nên đã xiêu lòng và nhờ hướng dẫn mở tài khoản tại sàn giao dịch ALWAYS WIN. Sau khi anh N.V.V. đồng ý lập tài khoản, đối tượng gửi cho anh một đường link cài đặt ứng dụng (app) ALWAYS WIN để tham gia đầu tư và Gentinggroup1.com dùng để chuyển và rút tiền. Để được tham gia giao dịch, người chơi mới phải nạp vào tài khoản 10 triệu đồng tiền vốn. Những ngày đầu, tiền hoa hồng thu đều đặn từ 200 nghìn đồng, thậm chí có những ngày lên tới hơn 1 triệu đồng. Số tiền lãi này người đầu tư có thể chuyển qua tài khoản của mình và được phép rút tiền ra bình thường. Về bản chất ALWAYS WIN là một ứng dụng gồm nhiều trò chơi hoặc sàn giao dịch đầu tư tiền để hưởng hoa hồng. Sau nửa tháng tham gia, đến ngày 31-8, trưởng các hội nhóm liên tục kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền vào để đầu tư kiếm lợi nhuận lớn sau khi đã được hưởng số tiền hoa hồng khá lớn so với mức đầu tư ban đầu, người chơi hầu hết tham gia đầu tư thêm, người ít nhất là hơn 50 triệu, người nhiều lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ, ALWAYS WIN bị “sập” khiến số tiền của những người đầu tư bị mất trắng.

Tương tự, chị N.T.M.A. ở phường Đông Thọ, cũng bị mất trắng gần 70 triệu đồng khi tham gia ứng dụng ALWAYS WIN. Vừa mới tham gia ngày 27-8, chị chưa kịp rút tiền lời vì hệ thống treo tiền và thông báo “đang kiểm duyệt”, thì ngày 31-8 ứng dụng này đã “sập”. Chị N.T.M.A. cho biết: Tôi chỉ biết trách mình quá dại dột khi tham gia chơi ứng dụng này, vì biết sẽ có ngày rủi ro, nhưng tôi không ngờ rủi ro này đến quá nhanh và chỉ trong 1 đêm ngủ dậy, trang web đã xóa trắng.

Không chỉ có anh N.V.V. và chị N.T.M.A., mà hàng nghìn người chơi khác cũng rất “sửng sốt” vì bị mất tiền chỉ trong 1 đêm. Đến nay, những nạn nhân đầu tư cũng không biết rõ người tổ chức sàn giao dịch này và chỉ làm việc qua zalo. Nhưng có thể thấy đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức. Theo trang web lừa đảo này, sau khi nạp 10 triệu đồng vào phần mềm, mỗi ngày người chơi chỉ cần chụp ảnh màn hình điện thoại gửi về cho trưởng nhóm báo cáo tài khoản của mình vẫn đang hoạt động và chủ động nạp thêm tiền khi giao dịch có biến động tiền bị âm thì cuối ngày tiền hoa hồng và tiền đầu tư thêm sẽ được hoàn lại vào tài khoản của nhà đầu tư. Bằng cách này, mỗi ngày tiền hoa hồng cho nhà đầu tư tăng lên nếu số tiền đầu tư thêm càng nhiều, ngày ít vài trăm ngàn đồng, ngày nhiều có thể lên tới vài triệu đồng. Hệ thống Gentinggroup1.com sẽ mở cho nhà đầu tư rút tiền sau 23 giờ hàng ngày. Việc giải quyết đơn hàng sẽ có phần mềm kế toán tự động. Ngoài ra, tiền sẽ về trong vòng 24 giờ chứ không về ngay khi rút như khi nạp tiền chơi.

Theo thống kê, ở thời điểm vài ngày trước khi trang web này “sập”, vẫn có tới hơn 30% lượng người được mời vào chơi, thậm chí 1 ngày trước khi trang web “sập”, lượng người tham gia mới vẫn rất đông đảo, do tin vào những lời ngon ngọt về việc kiếm tiền dễ dàng của trưởng nhóm quản lý người chơi dưới “chân rết”. Dù biết trước ứng dụng này cũng sẽ sớm “sập” nhưng nhiều người vẫn không thể kịp rút tiền về vì bị hệ thống khóa rút tiền với lý do “đang kiểm duyệt”. Cuối cùng, hàng tỷ đồng đầu tư vào ứng dụng kiếm tiền online ALWAYS WIN đều biến mất. Đến thời điểm này, đa số nhà đầu tư của sàn ALWAYS WIN đều rơi vào tình trạng mất trắng tiền, lâm vào cảnh nợ nần. Thủ đoạn của ALWAYS WIN là một hình thức lừa đảo phổ biến của nhiều sàn tiền ảo. Chúng sẽ sử dụng nhiều cách thức để quảng cáo về lợi nhuận cao, từ đó kích thích ham muốn làm giàu của nhà đầu tư. Do vậy, người dân tuyệt đối không tham gia, cũng như không lôi kéo người khác chơi và nạp tiền đầu tư mở các gian hàng ảo, dự đoán thị trường tiền ảo, vàng ảo trên các web, ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ảo.

Bài và ảnh: Minh Hà