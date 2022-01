Ngành thuế tỉnh Thanh Hóa -dấu ấn thu ngân sách Nhà nước

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 đạt 23.350 tỷ đồng, tăng 42,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ và là năm hoàn thành vượt mức dự toán cao nhất từ trước đến nay. Có 18/18 lĩnh vực, sắc thuế hoàn thành dự toán giao năm 2021.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Trong đó, một số lĩnh vực lớn, trọng điểm, như: Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.712 tỷ đồng, tăng 11,2% dự toán tỉnh giao, tăng 10,6% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.872 tỷ đồng, tăng 29,1% dự toán tỉnh giao, tăng 21,7% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.162 tỷ đồng, tăng 13,8% dự toán tỉnh giao, tăng 13,5% so cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 1.275 tỷ đồng, tăng 13,8% dự toán tỉnh giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 808 tỷ đồng, tăng 11,5% dự toán tỉnh giao, tăng 4,2% so với cùng kỳ...; lệ phí trước bạ 987 tỷ đồng, tăng 24,9% dự toán tỉnh giao, tăng 22,1% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục Thuế chỉ đạo các phòng, chi cục thuế bám sát với nhiệm vụ và những nội dung trọng tâm công tác thuế để xây dựng chương trình công tác sát với thực tế; đồng thời, phát động sâu rộng phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN. Đi đôi với đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu hồi nợ đọng và xử lý nợ thuế. Thực hiện giao chỉ tiêu phấn đấu, dự toán hàng quý cho các đơn vị kịp thời để chủ động trong thực hiện các biện pháp thu NSNN; đồng thời, ban hành 5 chương trình hành động, kế hoạch về các nội dung thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu NSNN và xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN để hoàn thành vượt mức dự toán giao. Cục Thuế tăng cường chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất. Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, thu tiền sử dụng đất, thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo. Phối hợp với các chủ đầu tư công trình NSNN các cấp để có thông tin về tình hình giải ngân vốn, nghiệm thu theo giai đoạn và quyết toán công trình để chỉ đạo các phòng, chi cục thuế rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế và yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung kịp thời. Triển khai, quản lý, vận hành 7 phần mềm ứng dụng do Cục Thuế nghiên cứu, xây dựng để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã được Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường, với các hình thức hỗ trợ điện tử, trực tuyến.

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Cục Thuế chủ động xây dựng kế hoạch thu NSNN năm 2022 để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn hành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trên địa bàn. Đồng thời, giao chỉ tiêu dự toán phấn đấu thu NSNN năm 2022, dự toán thu NSNN hàng quý kịp thời để các đơn vị chủ động thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ giao. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để kiến nghị UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội các chính sách tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thuế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp để có thông tin hàng quý về các hồ sơ chuyển nhượng, cho, biếu, tặng... quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan để tổng hợp, đánh giá thông tin phục vụ cho công tác rà soát, quản lý thuế. Báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh những biện pháp chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ mua vào của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý thuế hộ.

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các huyện, thị xã, thành phố; cùng với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế, nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 sẽ hoàn thành tốt, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn” - Phó Cục trưởng Mai Đình Tú, khẳng định.

Bài và ảnh: Xuân Hùng