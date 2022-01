Năm 2021, PC Thanh Hóa thuộc nhóm có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước

Năm 2021, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, là một trong những đơn vị thuộc nhóm có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước, bảo đảm nguồn điện ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2021.

Ngày 7-1, PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết.

Xác định năm 2021 là năm hết sức quan trọng khi toàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, PC Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự đoàn kết, thống nhất cao trong ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, PC Thanh Hoá đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của PC Thanh Hóa đạt 6,53 tỷ kWh, tăng 13,54% so với năm 2020, đạt 106,7% kế hoạch EVNNPC giao đầu năm và bằng 98,66% so với kế hoạch giao điều chỉnh, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 60,75%, tăng trưởng 18,39%; quản lý tiêu dùng chiếm 33,94%, tăng trưởng 7,17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 4,82%. Tổng doanh thu đạt 11.271 tỷ đồng, tăng 16,82% so với năm 2020.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã nỗ lực xây dựng mới 135km đường dây trung thế; 187km đường dây hạ thế; 215 TBA phụ tải, với tổng dung lượng 44.601kVA; cải tạo khoảng 259 km đường dây trung áp và cải tạo 198 TBA phụ tải; công tác thay thế, lắp đặt công tơ, chỉnh trang lưới điện 5S, Hotline đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Trong năm, các giải pháp để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng được triển khai thực hiện giúp rút ngắn thủ tục, thời gian, bảo đảm công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu cấp điện đấu nối lưới trung áp. Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực đã linh hoạt trong việc kết hợp cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện; thi công hotline để đấu nối cho khách hàng, do đó thời gian giải quyết cấp điện được rút ngắn. Kết quả năm 2021 thực hiện 3,92/4 ngày, giảm 0,08 ngày so với quy định.

Hiện tại, toàn công ty đang quản lý 807.710 hợp đồng, tăng 14.867 hợp đồng so với cùng kỳ năm 2020. Hoàn thành 100% số hợp đồng sinh hoạt cần số hóa. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt ước đạt 63,73%, vượt 7,40% kế hoạch; doanh thu qua kênh thanh toán không dùng tiền mặt ước đạt 93,21% vượt 3,21% kế hoạch tổng công ty giao.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã hoàn thành tốt 8 nhiệm vụ chuyển đổi số với việc đưa vào vận hành chính thức các chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chỉ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2022.

Với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, năm 2022, PC Thanh Hoá tiếp tục hướng tới mục tiêu cung ứng điện ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đảm bảo chất lượng, tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và đời sống, việc làm cho CBCNV… Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch EVNNPC giao trong năm 2022.

Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Lê Quang Thái ghi nhận và biểu dương những kết quả mà PC Thanh Hóa đã đạt được. Năm 2022 dự báo tiếp tục là một năm hết sức khó khăn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu trong thời gian tới PC Thanh Hóa cần triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó, tập trung cải thiện chỉ tiêu sự cố và độ tin cậy cung cấp điện; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bảo đảm an toàn lao động; đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng; hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số… góp phần cùng tổng công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Nhân dịp này, PC Thanh Hóa đã tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thay mặt Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái trao quà cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng hai tập thể có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2021.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao thưởng cho các tập thể.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao thưởng cho các tập thể.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao thưởng cho các tập thể.

Nguyễn Lương