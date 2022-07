Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 40 doanh nghiệp xuất khẩu (XK) sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường khoảng 30 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 52% giá trị XK, Đài Loan chiếm khoảng 10%, Hàn Quốc chiếm 6,5%, thị trường EU chiếm 10%..., với các mặt hàng chủ yếu là tinh bột sắn, dưa chuột đóng hộp, dứa đóng hộp, dăm gỗ, bột cá, ngao đông lạnh.

Sản phẩm ngao đông lạnh xuất khẩu của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa.

Theo đánh giá của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh đã đủ sức cạnh tranh và có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, các nước EU... Do đó, việc mở rộng thị trường XK nông sản là hoàn toàn đủ khả năng. Hơn nữa các hiệp định mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực, như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và các nước trong khối ASEAN... đã và đang tạo nhiều cơ hội, tiềm năng cho XK hàng hóa của Việt Nam, trong đó có hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa vào các nước đối tác. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp XK, trong đó XK các mặt hàng nông sản đã xây dựng và triển khai chiến lược mở rộng thị trường.

Sản phẩm dứa đóng hộp của Công ty CP Chế biến và XK nông sản Việt, phường Long Anh (TP Thanh Hóa) hiện đã có mặt tại 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước được xem là thị trường khó tính, như Anh, Pháp, Đức... Tuy nhiên, công ty vẫn muốn tìm kiếm và mở rộng thị trường XK ra các nước có tiềm năng. Được biết, thị trường hiện tại mà công ty đang hướng tới là Hàn Quốc. Đây được đánh giá là thị trường ổn định, ít có sự thay đổi về các quy chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch về an toàn thực phẩm, chất lượng, nên là thị trường an toàn, mang tính bền vững đối với doanh nghiệp xuất XK. Vì vậy, để sản phẩm dứa đóng hộp và các mặt hàng nông sản thâm nhập được vào thị trường này, công ty đang tích cực xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác để XK hàng hóa nông sản sang thị trường Hàn Quốc. Để các đối tác Hàn Quốc tiếp cận được các sản phẩm, công ty đầu tư hình ảnh sản phẩm, thông số và các tiêu chuẩn kỹ thuật, tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử để bạn hàng dễ dàng tìm kiếm. Đang sở hữu nhiều mặt hàng nông sản đạt tiêu chuẩn GAP, HACCP, cùng với các chiến lược maketting phù hợp, công ty kỳ vọng các sản phẩm sẽ sớm có mặt tại thị trường Hàn Quốc.

Được xem là đơn vị nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực XK các mặt hàng thủy sản, hiện nay, các sản phẩm ngao đông lạnh, bột cá, chả cá Surimi của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa đã có mặt tại nhiều thị trường lớn, như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Âu. Ông Lê Quý Hiệp, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, cho biết: Với các thị trường hiện có, 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã XK được 7.000 tấn ngao đông lạnh, 6.000 tấn chả cá Surimi và 16.000 tấn bột cá; tổng giá trị XK 6 tháng đạt 50 triệu USD. Hiện công ty đang xây dựng kế hoạch, chiến lược đẩy mạnh XK các mặt hàng vào các thị trường tiềm năng nói chung và khu vực châu Âu nói riêng. Để thực hiện mục tiêu này, công ty đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn của các nước đối tác. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và bảo quản để “chinh phục” được các thị trường khó tính nhằm đa dạng hóa thị trường XK.

Việc tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường đã và đang giúp các doanh nghiệp XK nói chung và XK nông sản nói riêng ổn định, phát triển sản xuất. Theo tổng hợp của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã XK được 5.540 tấn dưa chuột đóng hộp, dứa đóng hộp; hơn 515 tấn quại cói; gần 564 tấn thịt lợn; 27,2 tấn củ cải, cà chua; 48.000 tấn tinh bột sắn; gần 13.800 tấn ngao đông lạnh; 16.772 tấn bột cá.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu cho rằng: Để mở rộng thị trường XK nói chung và các mặt hàng nông sản nói riêng, trên cơ sở những thị trường sẵn có, các doanh nghiệp cần tiếp tục củng cố, mở rộng và đa dạng hóa thị trường XK, nhất là thị trường các nước tham gia các FTA; chủ động, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu nhằm tăng năng lực sản xuất và XK hàng hóa. Tận dụng tối đa các ưu đãi, lợi thế của các nước nằm trong khối ASEAN và các nước nằm trong các FTA.

Bài và ảnh: Hương Thơm