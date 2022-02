Mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Những năm gần đây, nhờ việc tích cực hội nhập kinh tế thế giới nên tình hình xuất khẩu (XK) của tỉnh tăng trưởng mạnh mẽ. Theo phân tích của Sở Công Thương, sự khởi sắc của lĩnh vực XK không chỉ đánh dấu việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong tỉnh, mà còn là sự chủ động mở rộng, đa dạng hóa thị trường XK của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH KCT Hồng Phát, Khu Công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga (TP Thanh Hóa) trong ca sản xuất.

Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành (Nông Cống) - một trong 8 đơn vị tham gia XK dứa đóng hộp của tỉnh; mặc dù đã có kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất hàng XK và thị trường tiêu thụ ổn định song doanh thu từ XK hàng hóa không có nhiều đột phá. Ông Lê Trường Tùng, giám đốc công ty, cho biết: Hiện tại công ty đang XK mặt hàng dứa đóng hộp sang thị trường các nước Nga, Séc, Bỉ... và thực hiện gia công đơn hàng XK cho một số đơn vị ngoài tỉnh; doanh thu đạt khoảng 20 - 22 tỷ đồng/năm. Năm 2022, công ty dự kiến mở rộng thị trường sang một số nước thuộc khu vực Trung Đông, như: Lybia, Syria... Vì vậy, trước mắt công ty đang chuẩn hóa hệ thống máy móc sản xuất, tiêu chuẩn vùng nguyên liệu và hệ thống chất lượng được các thị trường yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tìm kiếm đối tác ở các thị trường tiềm năng và tận dụng tốt hiệu lực của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết để đẩy mạnh XK hàng hóa, nâng cao doanh thu.

Sau khi nghiên cứu thị trường Nhật Bản, Công ty TNHH KCT Hồng Phát, Khu Công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga (TP Thanh Hóa) đã linh hoạt chuyển đổi hoàn toàn từ mặt hàng thép kết cấu sang sản xuất, XK các mặt hàng đồ gia dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Đỗ Mạnh Hiệp, Phó Giám đốc Công ty TNHH KCT Hồng Phát, cho biết: Nhật Bản là thị trường khó tính, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Ví dụ như với mặt hàng đồ gia dụng phía đối tác yêu cầu phải có gắn nhãn theo Luật An toàn hàng tiêu dùng, Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Trong đó, có quy định về sức bền, trọng lực chịu lực, sức bền các bộ phận của thiết bị. Do đó, đơn vị đã tập trung máy móc, nhân lực, mở rộng các nhà máy vệ tinh và đầu tư thêm trang thiết bị để bảo đảm sản xuất, tiến độ giao hàng cho đối tác. Sau khi đạt được các tiêu chuẩn, kỹ thuật hàng hóa xuất sang thị trường Nhật Bản thì chính sự hài lòng, đánh giá cao của phía đối tác, công ty đã được giới thiệu và có thêm “bạn hàng” tại thị trường Hàn Quốc.

Để đẩy mạnh hoạt động XK, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung vào phát triển sản xuất, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa XK; nghiên cứu đánh giá trên cơ sở khoa học để xác định rõ danh mục các mặt hàng XK thực sự có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh mới của thị trường thế giới nhằm định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng XK... Nhờ vậy, tháng 1-2022, tổng giá trị XK của tỉnh đạt 527,36 triệu USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, giai đoạn 2021 - 2025, với sự ra đời của các FTA mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực, như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và các nước trong khối ASEAN... đã tạo nhiều cơ hội, tiềm năng cho XK hàng hóa của Việt Nam, trong đó có hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa vào các nước đối tác. Do vậy, thời gian tới, để tận dụng tối đa các ưu đãi, lợi thế của các nước nằm trong khối ASEAN và các nước nằm trong các FTA trên, các doanh nghiệp đã xác định đẩy mạnh hơn nữa XK các mặt hàng chủ lực của địa phương. Đồng thời, trên cơ sở những thị trường sẵn có tỉnh tiếp tục củng cố, mở rộng và đa dạng hóa thị trường XK, nhất là XK vào thị trường các nước tham gia các FTA; chủ động, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu nhằm tăng năng lực sản xuất và XK hàng hóa.

Bài và ảnh: Lê Hòa