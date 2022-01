“Mở nhãn, trúng sổ tiết kiệm 50 triệu” cùng sữa Ngôi Sao Phương Nam trước thềm năm mới

Chương trình “Mở nhãn, trúng sổ tiết kiệm 50 triệu” diễn ra từ ngày 01/11/2021 đến hết 31/03/2022 vẫn đang chờ các chủ nhân may mắn. Các sản phẩm Ngôi Sao Phương Nam lon/ hộp thiếc 380g trong chương trình sẽ có bao bì được thiết kế riêng biệt, đồng thời vẫn giữ nguyên chất lượng thơm ngon, sánh mịn. Mặt ngoài nhãn có in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại, mặt trong nhãn có in thông tin trúng thưởng. Khách hàng có thể tìm mua sản phẩm Ngôi Sao Phương Nam lon/ hộp thiếc 380g từ kênh mua sắm trực tuyến hoặc mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại tại đây hoặc gọi hotline 1900 636 979.