Liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với đầu ra sản phẩm – tín hiệu vui từ huyện Quảng Xương

Làng nghề nước mắm ở xã Quảng Nham với nhãn hiệu mắm Cự Nham đã vào được các chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Liên kết sản xuất nông nghiệp vừa là xu thế tất yếu, vừa là nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Ở đó, người nông dân góp đất, HTX hoặc các doanh nghiệp có tiềm lực góp công nghệ, đứng ra liên hệ tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm. Vấn đề này đang được thực hiện khá hiệu quả tại huyện Quảng Xương trong vài năm gần đây.

Để thực hiện được các mô hình liên kết, các chuỗi sản xuất, huyện Quảng Xương đã và đang đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai theo chỉ đạo của tỉnh. Từ cuối năm 2019 đến nay, toàn huyện đã dồn đổi, tích tụ được hơn 300 ha đất nông nghiệp để xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng quy mô lớn. Điển hình như các xã: Quảng Long 50 ha, Quảng Hòa 70 ha, Quảng Ngọc 62 ha, Quảng Lưu 23 ha... Nhiều mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa Bắc Thịnh, lúa nếp Hương tiếp tục được duy trì và mở rộng tại các xã: Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Long, Quảng Hòa và Quảng Yên. Ở những xã này, các HTX và địa phương đã đứng ra ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Giống Bắc Trung Bộ và Công ty An Thành Phong với sản lượng bao tiêu mỗi vụ khoảng 1.800 tấn lúa thương phẩm.

Thành công hơn là huyện đã xây dựng được 18 mô hình sản xuất theo chuỗi, có sự liên kết chặt chẽ giữa 3 nhà: Nhà nông, Nhà nước và nhà doanh nghiệp. Điển hình trong số đó là 3 chuỗi sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Quảng Ngọc, Quảng Hòa, Quảng Yên, với quy mô trên 150 ha. Ngoài ra, còn 2 chuỗi rau, quả và 1 chuỗi rau, quả kết hợp nuôi ốc nhồi tại xã Quảng Hợp và thị trấn Tân Phong được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP. Trong chăn nuôi, huyện có 6 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm: 2 chuỗi chăn nuôi thỏ tại hai xã Quảng Hòa và Quảng Trường, 2 chuỗi chăn nuôi vịt thịt thương phẩm tại xã Quảng Bình, 1 chuỗi chăn nuôi gà thương phẩm tại thị trấn Tân Phong và 1 mô hình nuôi dê tại xã Quảng Hòa. Về thủy sản, huyện xây dựng được 3 mô hình nuôi cá nước ngọt ở các xã Quảng Định, Quảng Khê, thị trấn Tân Phong, 1 mô hình nuôi ngao giống ở xã Quảng Nham và 2 mô hình chế biến hải sản ở các xã Quảng Hải và Quảng Nham.

Gần đây, huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng và duy trì mô hình trồng rau an toàn, mô hình khảo nghiệm các giống cây trồng mới. Đến nay, diện tích rau an toàn tập trung của huyện được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP đã tăng lên 21 ha. Toàn huyện cũng phát triển được 38.000m2 nhà màng, nhà lưới cho sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện Quảng Xương đã thâm nhập được các thị trường tiềm năng, điển hình như trồng hành xuất khẩu đi Hàn Quốc, nhiều sản phẩm rau an toàn, dưa các loại đã vào được các chuỗi cung ứng của các Siêu thị Big C, Co.opmart...

Theo ông Lê Đại Hiệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Xương: Các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và mô hình phát triển sản xuất đều phát huy hiệu quả, ứng dụng khoa học tiên tiến, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Đây chính là những thành công bước đầu để huyện Quảng Xương tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, người dân trên địa bàn tích tụ, tập trung đất đai, tăng cường kêu gọi doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện ngày càng tăng cao.

