Kỷ niệm 10 năm thành lập C ông ty TNHH 888

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TNHH 888

Sáng 10-12, tại xã Quảng Hợp (Quảng Xương), Công ty TNHH 888 đã kỷ niệm 10 năm thành lập (12-12-2012 - 12-12-2022). Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh và huyện Quảng Xương.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và các đại biểu tham quan tổ sản xuất của Công ty TNHH 888.

Chính thức đi vào hoạt động ngày 12-12-2012, sau 10 năm xây dựng và phát triển, từ 171 lao động với 4 chuyền may khi thành lập, đến nay Công ty đã có 20 tổ may sản xuất với nhiều lao động có trình độ tay nghề cao, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Năm 2022, doanh thu của Công ty ước đạt 2.000 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với năm 2013; nộp ngân sách Nhà nước 920 triệu đồng, gấp 7 lần so với năm 2013; giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 74% so với năm 2013. Tính đến tháng 11-2022, nhà máy đã đạt sản phẩm thứ 15 triệu.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Công ty còn luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Hằng năm Công ty trích hàng tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Công ty TNHH 888 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều năm qua tập thể công ty và nhiều cá nhân tiêu biểu đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Tổng Giám đốc, Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Công ty TNHH 888 đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công ty TNHH 888.

Đồng thời đề nghị, Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là chất lượng quản trị sản xuất; đầu tư cải tiến dây chuyền công nghệ, sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, tập trung vào các sản phẩm cao cấp, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường, nhất là các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số, từng bước phát triển doanh nghiệp bền vững trong tình hình mới.

Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Công ty đề ra.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho các cá nhân.

Tại lễ kỷ niệm, 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TNHH 888 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 25 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương tặng Giấy khen.

Phan Nga