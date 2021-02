Khám phá máy bay A321NEO ACF mới xuất xưởng gia nhập đội bay của Bamboo Airways trước thềm Tết Tân Sửu 2021

Sự kiện này đánh dấu việc Bamboo Airways là hãng hàng không nội địa duy nhất trong những tháng đầu năm 2021, cũng là hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới tiếp nhận thêm máy bay.

Máy bay A321NEO ACF của Bamboo Airways (Nguồn: airbfamily.flights).

Dòng máy bay thế hệ mới

Máy bay Airbus A321NEO ACF (Airbus Cabin Flex) mới xuất xưởng mang số hiệu VN-A222 khởi hành từ thành phố Hamburg (Đức) đến Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đã hạ cánh lúc 6 giờ sáng ngày 7/2/2021, chính thức gia nhập đội bay của Bamboo Airways.

Sự kiện này cũng đánh dấu việc Bamboo Airways là hãng hàng không nội địa duy nhất trong những tháng đầu năm 2021 và là hãng hiếm hoi trên thế giới tiếp nhận thêm máy bay, nâng quy mô đội bay.

Với sự góp mặt của máy bay A321neo ACF, Bamboo Airways sẽ vận hành đội tàu bay A320/A321NEO gồm 10 tàu, cùng các dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner và phản lực khu vực Embraer 190, 195. Dự kiến, Bamboo Airways sẽ mở rộng quy mô đội bay lên 100 chiếc vào năm 2025, trong đó có ít nhất 30 máy bay A321NEO theo thoả thuận mua đã kí kết với Airbus.

Airbus A321NEO ACF là dòng máy bay mới nhất thuộc gia đình A320 đã chứng minh sự thành công trên toàn thế giới. Máy bay có cấu trúc khoang hành khách được thiết kế cải tiến, nâng cấp hiệu năng sử dụng cũng như nội thất phần cứng phục vụ trải nghiệm bay, mang lại lợi ích cho cả nhà khai thác và hành khách.

Airbus A321NEO ACF được trang bị động cơ đời mới, cho phép tiết kiệm ít nhất 16% nhiên liệu tiêu thụ, giảm thiểu tới 75% tiếng ồn và 50% lượng khí thải ra môi trường.

Máy bay đang được Airbus xác định là khuôn mẫu để hãng tiếp tục phát triển dòng máy bay thân hẹp bay chặng bay dài hơn như A321LR.

Với Bamboo Airways, nâng cấp thêm một nấc về không gian ngồi, chỗ để chân, ngả lưng cũng như diện tích lối đi trong khoang cho phù hợp với đặc tính của người Việt, hãng điều chỉnh thiết kế khoang khách của Airbus A321NEO ACF giảm cấu hình xuống 223 ghế thay vì 244 ghế nguyên bản, bao gồm hai hạng ghế thương gia và phổ thông.Thiết kế nội thất trang nhã và hiện đại, mang nhận diện thương hiệu của Hãng.

Airbus A321NEO ACF là máy bay thân hẹp đầu tiên gia nhập biên chế đội bay của Bamboo Airways trong năm 2021, tiếp nối máy bay phản lực tân tiếp Embraer vừa về khoác màu thương hiệu Bamboo Airways trong tháng 1/2021.

Trong quý I và II/2021, Bamboo Airways sẽ tiếp tục tiếp nhận loạt máy bay hiện đại gia nhập hàng ngũ, bao gồm các dòng máy bay A321/A320NEO và phản lực Embraer.

An toàn được đặt lên hàng đầu

Sau khi hạ cánh tại Nội Bài, chiếc A321NEO ACF của Bamboo Airways được tiến hành khử trùng theo đúng quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Công tác khử trùng này được coi là lớp “áo giáp” cho máy bay, nhằm kiểm soát và tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường. Toàn bộ máy bay được phun khử trùng và làm vệ sinh kỹ càng trong 30 phút, tập trung đặc biệt các vật dụng, vị trí khách hàng thường tiếp xúc như bàn ăn, thanh để tay, màn hình giải trí…

Ghế ngồi ở các khoang được lật mở hết bàn ăn, khoang để đồ, nhà vệ sinh cũng được mở để phun thuốc khử trùng vào mọi ngóc ngách. Dung dịch khử trùng là Disinfection Spraying CH2200 - sử dụng theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế và đã được kiểm chứng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách.

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết: “An toàn phòng dịch luôn là mục tiêu tối thượng của Bamboo Airways trong mọi quy trình khai thác. Bởi vậy quy trình khử trùng toàn diện được hãng tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo tàu bay A321neo ACF đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào phục vụ hành khách”.

Cùng với các công tác khử trùng, khử khuẩn tàu bay, xuyên suốt các giai đoạn dịch bệnh, Bamboo Airways luôn tiến hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tổng thể nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe tối đa cho hành khách và nhân viên hãng. Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways chưa ghi nhận bất kì trường hợp nhân viên nào dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi hoàn tất các công đoạn khử trùng, máy bay A321NEO ACF sẽ được Bamboo Airways đưa vào khai thác ở nhiều đường bay trọng điểm để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong giai đoạn Tết nguyên đán và đầu Xuân Tân Sửu.

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Bamboo Airways liên tiếp triển khai nhiều chương trình ưu đãi và dịch vụ hấp dẫn, giúp hành khách tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển đồng thời có nhiều lựa chọn di chuyển an toàn trong giai đoạn dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Có thể lấy ví dụ như dịch vụ thuê chuyến Bamboo Pri-Flight, cho phép các đoành khách dưới 20 người thuê trọn một chuyến bay khai thác bằng các máy bay thân hẹp của Bamboo Airways. Khách hàng có thể tự do lựa chọn hành trình và thời gian khởi hành, được đảm bảo giãn cách tối đa, ưu tiên làm thủ tục nhanh gọn và phục vụ trên chuyến bay bằng tiêu chuẩn hạng thương gia để có trải nghiệm bay thuận lợi, riêng tư và an toàn nhất.

Cũng trong sáng 7/2, tại sân bay Rạch Giá, Bamboo Airways đã tổ chức lễ đón khai trương đường bay Hà Nội - Rạch Giá, chính thức cột mốc Bamboo Airways là hãng hàng không đầu tiên trong lịch sử khai thác đường bay thẳng kết nối thủ đô Hà Nội với thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, đây cũng là là tiếp nối của sự kiện hãng đưa vào khai thác đường bay TP. Hồ Chí Minh - Rạch Giá từ ngày 4/2/2021.

Có thể thấy, Bamboo Airways đang tăng tốc mở rộng quy mô đội bay và mạng lưới đường bay ngay trước thềm Tết nguyên đán. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực của Bamboo Airways để nâng cao chất lượng dịch vụ theo định hướng 5 sao quốc tế, cũng như hiện thực hoá mục tiêu dành 30% thị phần hàng không nội địa năm 2021.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã khai thác trên 50 đường bay, vận chuyển gần 7 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay an toàn tuyệt đối. Chỉ tính riêng trong năm 2020, hãng đã khai thác vượt 40,8% công suất cùng kì và duy trì tỉ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam. Bamboo Airways cũng được bình chọn là “Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất”, “Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á”.

NL