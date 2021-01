Khắc phục khó khăn, tiếp tục xứng đáng là trụ cột ngành xi măng của cả nước

Chiều 8-1, tại trụ sở Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam; đồng thời, tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương; Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2020, thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cầu, sản lượng và giá bán xi măng và clinke đều giảm so với năm 2019, xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo Vicem báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020

Trước bối cảnh đó, Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Vicem đã triển khai đồng bộ các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người lao động và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Bộ Xây dựng giao. Đơn vị đã cân đối năng lực sản xuất, xử lý tối đa clinker tồn, thực hiện các chương trình tối ưu hóa về logistics để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tập trung xử lý các tồn tại của dự án đầu tư xây dựng đã tạm dừng hoặc không hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nâng cao năng lực sản xuất, các dự án mỏ nguyên liệu và các dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện. Cấu trúc lại tổ chức, bộ máy, nhân sự, ứng dụng các mô hình quản trị tối ưu, nâng cao giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong phương pháp lãnh, chỉ đạo, Vicem đã vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2020 và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sản lượng sản xuất clinke năm 2020 đạt 21,7 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Sản lượng xi măng đạt 24,5 triệu tấn. Năng suất trung bình lò nung vượt 7,55% so với thiết kế. Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 29,33 triệu tấn, đạt kế hoạch năm 2020.

Phát huy truyền thống 91 năm và kinh nghiệm vượt qua thách thức năm 2020, Vicem đưa ra các mục tiêu sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 tăng từ 1% đến 13% so với năm 2020.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm và tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Vicem, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp, thành tích của cán bộ, người lao động Vicem trong năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Tổng Công ty vẫn luôn là đơn vị đi đầu trong Bộ Xây dựng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thành viên đều có lãi. Cùng với các đơn vị khác, đã cho ra đời hàng trăm triệu tấn xi măng mỗi năm để kiến thiết, phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước.

Với những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2021 đã đặt ra, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị thành viên và toàn thể người lao động tập trung triển khai tốt các kế hoạch, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Tổng Công ty cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên phát huy hiệu quả các dây chuyền sản xuất. Tập trung các giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, quan tâm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nguyên liệu. Đầu tư đổi mới công nghệ theo chiều sâu, nâng cao năng suất và tiết kiệm nhiên liệu. Quân tâm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính trong đơn vị, tiến tới thực hiện đề án tái cơ cấu và triển khai công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành xây dựng

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị thuộc Vicem vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua ngành xây dựng.

Cũng tại lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đã chuyển giao ngọn đuốc truyền thống cho Công ty CP xi măng Hoàng Mai.

Minh Hằng