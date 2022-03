Huyện Yên Định chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Là địa phương có truyền thống và nhiều dư địa để phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, UBND huyện Yên Định đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm “đánh thức” tiềm năng, nâng cao giá trị kinh tế cho những sản phẩm nông nghiệp lợi thế của địa phương và những sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Định Hòa.

Sau khi UBND tỉnh ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, huyện Yên Định đã rà soát các sản phẩm có thế mạnh của địa phương để thực hiện các giải pháp phát triển theo đúng lộ trình. Qua đó, huyện có 7 sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: lúa gạo, rau, quả, bò thịt, bò sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, mía đường, cây ngô. Để tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, huyện Yên Định đã rà soát kế hoạch sử dụng đất, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, vùng trọng điểm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Rà soát, lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện các công trình về thủy lợi, điện, giao thông nội đồng... phục vụ cho các vùng sản xuất tập trung. Khuyến khích doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình, cá nhân thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. Bố trí, quy hoạch những khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, dễ cách ly và xử lý môi trường theo quy định của Luật Chăn nuôi. Cùng với đó, tăng cường công tác chọn tạo và phát triển các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt để đưa vào sản xuất.

Vốn là xã thuần nông, đa phần người dân xã Định Hòa phát triển kinh tế nhờ sản xuất nông nghiệp. Do đó, ngay khi UBND huyện tuyên truyền, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm nông nghiệp, xã Định Hòa đã rà soát, lựa chọn những sản phẩm lợi thế của địa phương để hỗ trợ phát triển. Theo đó, trên địa bàn xã có: gạo, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, rau, quả là những sản phẩm lợi thế, nằm trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa. Ông Vũ Hùng Thơm, Chủ tịch UBND xã Định Hòa, cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, UBND xã đã xin chủ trương của huyện, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn điền, đổi thửa để sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện để hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu, xu hướng của thị trường. Do đó, trên địa bàn xã đã hình thành được cụm chăn nuôi tập trung quy mô lớn, diện tích 20 ha, với 3 trang trại chăn nuôi gà, lợn liên kết; hơn 20 ha sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, 17.000m2 nhà lưới sản xuất rau, củ, quả an toàn... Nhờ chú trọng phát triển các sản phẩm tiềm năng, lợi thế nên đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao.

Theo thống kê của UBND huyện Yên Định, thông qua thực hiện các giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trên địa bàn đã hình thành được 60 vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, cây ăn quả và hàng chục khu trang trại tập trung quy mô lớn chăn nuôi gà, lợn ứng dụng công nghệ cao. Đáng chú ý, ở những vùng sản xuất rau, quả, chăn nuôi, huyện đã hình thành và phát triển được nhiều chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm ổn định, bền vững, mang lại thu nhập khá cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên Định, cho biết: Sau khi rà soát, xác định được tiềm năng, thực trạng của các sản phẩm chủ lực, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm cả về chất và lượng. Đồng thời, vận dụng và xây dựng những cơ chế, chính sách để khuyến khích sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy sản phẩm chủ lực. Như: Tăng cường liên kết sản xuất, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung quy mô lớn với sản phẩm ngành trồng trọt, khuyến khích phát triển trang trại tập trung quy mô lớn với các sản phẩm thuộc ngành chăn nuôi. Đồng thời, giao các HTX tìm kiếm doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm chủ lực... Qua đó, trên địa bàn huyện đã hình thành được hơn 9.000 ha lúa/vụ, 4.000 ha/năm với sản phẩm rau màu, 40 trang trại chăn nuôi lợn, 62 trang trại chăn nuôi gà tập trung quy mô lớn và đàn bò sữa đạt 7.497 con, sản lượng sữa đạt 36.000 tấn/năm... Việc phát triển các sản phẩm chủ lực đã và đang góp phần quan trọng để nông nghiệp của huyện có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 153 triệu đồng/ha/năm.

Bài và ảnh: Lê Hòa