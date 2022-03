Huyện Thường Xuân chủ động bảo vệ và phát triển rừng

Huyện Thường Xuân hiện có trên 92.000 ha đất có rừng. Xác định công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thời gian qua huyện Thường Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Hạt Kiểm lâm Thường Xuân thường xuyên phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên trong tuần tra, bảo vệ rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xây dựng 6.638,04 ha rừng phòng hộ trên địa bàn các xã: Ngọc Phụng, Yên Nhân, Lương Sơn. Để bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, thời gian qua ban đã có những sáng kiến cải tiến công tác quản lý, BVR nhằm giúp các hộ nhận khoán không những làm tốt công tác BVR, PCCCR mà còn kinh doanh nghề rừng có hiệu quả. Đồng thời, tăng cư­ờng cán bộ kỹ thuật thư­ờng xuyên bám cơ sở tuyên truyền cho các hộ nhận đất, nhận rừng hiểu đư­ợc lợi ích của rừng; tổ chức hư­ớng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, BVR; hướng dẫn, chỉ đạo các hộ nhận khoán phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng; tăng cường tuần tra, giám sát các hoạt động sử dụng lửa của người dân. Tuyên truyền, vận động các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp, người dân trên địa bàn chủ động thực hiện các quy định về BVR và PCCCR... Do làm tốt công tác BVR, PCCCR nên nhiều năm qua diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân quản lý đã không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững.

Để công tác BVR, PCCCR đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các văn bản chỉ đạo về công tác BVR, PCCCR; các phương án tác chiến chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, hạt phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, Huyện đoàn, ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR, PCCCR đến cộng đồng dân cư, đoàn viên, hội viên và các em học sinh trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác BVR, PCCCR. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng Nhân dân Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; chủ động tổ chức bố trí lực lượng, phối hợp với các lực lượng BVR các cấp, các ngành tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, hạt đã phối hợp tổ chức được 87 cuộc tuyên truyền cấp xã, thôn, bản cho 8.521 lượt người tham gia; 452 lần trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tham mưu cho huyện, xã tiếp tục kiện toàn và củng cố các tổ, đội BVR, với gần 1.000 người tham gia; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ theo phương châm “4 tại chỗ” để chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp với lực lượng, các địa phương có rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, canh gác lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy trong những ngày nắng nóng, khô hanh; tổ chức rà soát, xác định các vùng có nguy cơ cháy rừng. Tu sửa lại các bảng cấp dự báo cháy rừng và bản tin trực quan về công tác chống chặt phá rừng, PCCCR; phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm huyện Quế Phong (Nghệ An) trong công tác BVR, PCCCR khu vực giáp ranh; phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân; Hạt Kiểm lâm Quế Phong; Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), lực lượng công an, biên phòng tăng cường công tác BVR, PCCCR. Ngoài ra, hạt tiếp tục rà soát, thiết kế và tổ chức trồng rừng sản xuất theo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững được 150 ha tại các xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ; hướng dẫn Nhân dân trồng và chăm sóc rừng. Kết quả, trong năm 2021, những tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã trồng mới sau khai thác được 1.908 ha rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2, lực lượng công an, quân sự, Đồn Biên phòng Bát Mọt, chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm. Trong năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, qua công tác tuần tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý 51 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử lý hình sự 1 vụ, thu giữ 30.203m3 gỗ các loại, 2.640 kg lâm sản ngoài gỗ, 10.290 kg gốc rễ, cành, nhánh... xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán lâm sản tịch thu, nộp kho bạc Nhà nước trên trên 402 triệu đồng.

Bài và ảnh: Khắc Công