Huyện Thiệu Hóa đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Trong quá trình phát triển, huyện Thiệu Hóa thực hiện có hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh. Những năm gần đây, huyện Thiệu Hóa có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và lựa chọn làm điểm dừng chân cho các dự án.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, đề án, phương án và chương trình hành động để tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Huyện đã và đang quy hoạch, hoàn chỉnh thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xác định công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng gắn với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả và khả thi của các quy hoạch. Đồng thời, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, thông minh. Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với các nghề truyền thống, nghề nhân cấy mới và thị trường tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao và thu hút nhiều lao động.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Thiệu Hóa, 6 tháng đầu năm 2022, huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 1.802 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 369 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn ngoài Nhà nước 1.433 tỷ đồng, chiếm 80% (vốn của tổ chức, doanh nghiệp 138 tỷ đồng; vốn đầu tư của dân cư 1.295 tỷ đồng).

Để sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ngay từ đầu năm, huyện Thiệu Hóa đã quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị và hạ tầng giao thông, như: Lát đá vỉa hè Quốc lộ 45 đoạn từ cầu Thiệu Hóa đến cầu Thiệu Trung; tuyến giao thông Quốc lộ 45 cải dịch; đường giao thông đoạn tránh ngã ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa; đường Nam sông Chu, từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm; đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi Trung tâm hành chính mới huyện Thiệu Hóa rẽ trái đi đường tỉnh 516C, rẽ phải đi đường huyện ĐH.TH05. Đồng thời, huyện chú trọng triển khai các dự án về hạ tầng văn hóa - xã hội, như: tu bổ, tôn tạo Đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu; tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) xã Thiệu Viên; xây dựng cơ sở vật chất các Trường THPT Lê Văn Hưu, Trường THPT Nguyễn Quán Nho... Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tiếp tục được huyện Thiệu Hóa quan tâm thực hiện. Trong đó, huyện đầu tư xây dựng, nâng cấp 26,9km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, 1,4km kênh mương, 9km đường dây điện; xây dựng và cải tạo 10 phòng học, 2 trụ sở xã, 38 nhà văn hóa và khu thể thao, 559 nhà ở dân cư. Đến nay, toàn huyện có 26/27 trường mầm non, 20/22 trường tiểu học, 24/26 trường THCS duy trì đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 86,96%. Đi đôi với đó, huyện tổ chức vận động Nhân dân hiến đất, mở đường, với 8.571m2 đất của 747 hộ tại 44 thôn, tiểu khu. Dịch vụ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng tiêu dùng, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,31 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đạt 3.570 nghìn tấn; huy động vốn tín dụng lũy kế đạt 1.870 tỷ đồng, dư nợ đạt 2.014 tỷ đồng. Công nghiệp tiếp tục phát triển khá, tạo nhiều việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người lao động. Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Hà, với quy mô 17,5 ha đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đi vào hoạt động trong quý III-2022. Cụm công nghiệp Hậu Hiền được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 4-7-2022, với quy mô 17,55 ha. Ngoài ra, huyện đang thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Vạn Hà số 2 và Cụm công nghiệp Ngọc Vũ.

Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Những tháng cuối năm, huyện Thiệu Hóa tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi bổ sung và tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đi đôi với đó, huyện hướng dẫn các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM theo kế hoạch; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phát động phong trào và tổ chức trồng hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần xây dựng NTM. Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch, dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án. Tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách theo nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, phấn đấu vượt các chỉ tiêu đề ra. Tăng cường chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng chỉ số DDCI (năng lực cạnh tranh cấp huyện); đẩy mạnh chuyển đổi số theo kế hoạch của tỉnh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, đồng thời, quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tồn đọng đất đai. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đi đôi với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng