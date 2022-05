Huyện Thiệu Hóa chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trước tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN&PTDS) huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời, giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão năm 2022 cho các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ; tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn đê điều; nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu; phát quang mái đê; bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu trên địa bàn.

Tàu thuyền hoạt động trên sông Chu qua huyện Thiệu Hóa.

UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện đã ban hành các công điện, công văn chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, chủ động sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm; bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều, thủy lợi; tiêu úng bảo vệ cho diện tích lúa và hoa màu khi có bão lụt xảy ra trên địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia PCTT&TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về công tác PCTT&TKCN cũng như về PTDS. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ theo biên chế, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Đi đôi với đó, huyện tổ chức tập huấn PCTT&TKCN cho lực lượng xung kích tại các xã, thị trấn.

Năm 2022 được dự báo tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường và khó dự báo, huyện Thiệu Hóa thực hiện phương châm chủ động phòng, tránh, tích cực ứng phó; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn xây dựng và triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022; rà soát, kiện toàn bộ máy ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã và phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ huy; kiện toàn lực lượng xung kích PCTT, xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 2022-2025 có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Về phương án di dời dân, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án di dân một cách chi tiết, chủ động và có tính khả thi cao trong các trường hợp di dời dân ở vùng ngoại đê theo mực nước báo động. Trong mùa mưa, bão, ban chỉ huy các cấp phân công các thành viên bảo đảm chế độ thường trực 24/24 giờ kể cả các ngày nghỉ, lễ. Ngoài lực lượng PCTT&TKCN theo chỉ tiêu giao, các xã, thị trấn có phương án về lực lượng để chủ động xử lý tình huống cao nhất ở đơn vị mình trước khi có chi viện. Lực lượng tuần tra canh gác đê, cứu hộ và cứu nạn có danh sách trích ngang báo cáo về Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng mới bổ sung, chưa được tập huấn sẽ được tập huấn theo quy định. Các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu vật tư dự trữ PCTT&TKCN được huyện giao, riêng tre cây các xã tập kết tại kho tối thiểu 10% số lượng và số còn lại phải có hợp đồng cung ứng, bảo đảm sử dụng hiệu quả. Đi đôi với đó, các xã, thị trấn, các đơn vị, từng hộ gia đình bảo đảm dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để sử dụng trong những ngày bão, lũ từ 2 - 3 ngày. Chuẩn bị máy phát điện, đèn, bình ắc quy bảo đảm ánh sáng phục vụ cho thường trực và chỉ huy, ứng phó các tình huống sự cố ban đêm khi mất điện.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mùa mưa, bão trên địa bàn, UBND huyện thống nhất chủ trương, ở huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Đồng thời, trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; tổ chức chỉ đạo và chỉ huy lực lượng, gồm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, dân quân tự vệ, dự bị động viên và phối hợp với các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để TKCN, xử trí các tình huống khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ PCTT. Công an huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ PCTT, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm giao thông thông suốt. Ở các xã, thị trấn, mỗi đơn vị thành lập 1 đội xung kích TKCN do đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã làm đội trưởng và bảo đảm về lực lượng, phương tiện, trang bị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo rà soát phương án tiêu úng của các đơn vị; các xã, thị trấn giải tỏa triệt để các cản trở, ách tắc trên các trục tiêu, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hư hỏng, bảo dưỡng, vận hành các cống qua đê và vận hành thử các trạm bơm tiêu úng... UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với chủ đầu tư công trình đôn đốc nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện, giao nhiệm vụ cụ thể về PCTT, TKCN&PTDS cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp... Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác PCTT&TKCN tại địa phương. Các đơn vị khác như trường học, bệnh viện, tổng kho, các trạm xăng dầu... tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình tài sản quản lý, xây dựng phương án của đơn vị mình và có phương án phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN. Khi có bão gần hoặc mưa to phải phân công lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên thường trực tại cơ quan 24/24 giờ để thực hiện phương án PCTT&TKCN và chi viện ứng cứu khi có lệnh điều động. Các ngành y tế, viễn thông, bưu điện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đội quản lý đường bộ huyện, Điện lực huyện, ngoài kế hoạch chỉ đạo phục vụ cơ sở thường xuyên, từng ngành xây dựng một đội ứng cứu cơ động để chi viện khi có lệnh.

Bài và ảnh: Xuân Hùng