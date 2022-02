Huyện Thạch Thành: Triển khai các giải pháp phục vụ nước tưới và đối phó với nguy cơ xảy ra khô hạn cây trồng

Đến tháng 2-2022, Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thạch Thành (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Thạch Thành) quản lý, khai thác 12 công trình hồ, 1 đập tại huyện Thạch Thành, do được xây dựng cơ bản đồng bộ từ hệ thống đầu mối đến kênh mương và được tu sửa thường xuyên, đã phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất khá tốt, bảo đảm tưới cho hơn 6.000 ha cây trồng vụ chiêm xuân, trong đó có 3.100 ha lúa.

Hồ Bai Mạ (xã Thành Thọ) mới được đầu tư xây dựng, phục vụ nước tưới cho 60 ha cây trồng trên địa bàn.

Để chủ động phục vụ đủ nước tưới cho hơn 5.900 ha cây trồng trên địa bàn, Chi nhánh Thạch Thành đã tham mưu và đề xuất UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo các xã củng cố các tổ, đội thủy nông tại cơ sở nhằm chủ động làm tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nước tưới. Chi nhánh Thạch Thành đã huy động toàn bộ nhân lực của đơn vị, vật tư dự trữ hoàn thành sửa chữa kênh mương bị sạt lở; kiểm tra, duy tu sửa chữa máy móc, thiết bị các trạm bơm. Một số công trình như đập Bai Lọc, kênh nam trạm bơm Vọng Thủy, kênh bắc trạm bơm Xuân Long Tiến,... mới được đơn vị hoàn thành sửa chữa, đã phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các tháng vừa qua, cán bộ, công nhân đơn vị đã nạo vét bể hút các trạm bơm tưới, kênh mương do đơn vị quản lý với tổng khối lượng đã đào đắp hơn 12.000m3 đất, bùn. Đồng thời, chủ động đào sâu và mở rộng cửa vào các bể hút trạm bơm nhằm tăng lượng nước trong bể; đắp chặn các đầu mối kênh tiêu để tận dụng nguồn nước hồi quy; nối dài ống hút một số trạm bơm nhằm chủ động bơm đủ nước cho cây trồng.

Tuy nhiên, nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 gặp nhiều khó khăn do nhiều hồ, đập các xã trên địa bàn huyện quản lý hư hỏng nặng. Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thành, cho biết, hiện tại UBND các xã quản lý 52 hồ, đập thủy lợi, hàng năm đảm nhận tưới cho gần 1.155 ha/vụ. Các hồ, đập do địa phương quản lý, hầu hết được xây dựng từ năm 1980 trở về trước, hệ thống kênh mương gần như chưa có. Những năm vừa qua, bằng nhiều nguồn vốn, một số hồ, đập trên địa bàn như hồ Ngọc Hón (xã Thành Tân), hồ Châu Sơn (xã Thạch Bình), hồ Bai Sao (xã Thạch Tượng), hồ Đồng Kết (thị trấn Vân Du), hồ Hón Nâu (xã Thành Vinh)... đã được nâng cấp, cải tạo, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến tháng 2-2022, trên địa bàn huyện có hàng chục hồ chứa bị hư hỏng, trong đó 19 hồ chứa đã xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng phổ biến như đập đất thấp, mặt cắt nhỏ, mái thượng lưu, hạ lưu bị sạt lở; tràn, cống hư hỏng, lòng hồ bồi lắng... không an toàn, chỉ tích được một phần nước theo thiết kế, không phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhằm chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện Thạch Thành xác định phát huy nội lực, phát động Nhân dân góp công sức thường xuyên làm thủy lợi nội đồng và mặt ruộng; huyện và các xã đầu tư vốn sửa chữa, khắc phục tạm thời các hồ, đập bị xuống cấp, hư hỏng nhỏ. Trước mắt, huyện đã rà soát, chủ động chuyển đổi một số diện tích lúa không có nguồn nước hoặc có nguồn nước nhưng không chắc chắn sang trồng các loại cây chịu hạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Các xã quản lý hồ, đập đã xây dựng phương án, chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện... ứng phó cụ thể với các sự cố hồ, đập xảy ra. Đồng thời, đã có phương án tích trữ nước hợp lý phục vụ tưới cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.

Bài và ảnh: Thu Hòa