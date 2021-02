Huyện Thạch Thành phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) của huyện Thạch Thành đạt hơn 12.429 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 10,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 19,6%; thương mại - dịch vụ tăng 14,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm 31,8%; công nghiệp – xây dựng chiếm 50,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,8%. Thu nhập bình quân đầu người 42,9 triệu đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ,

Công nhân Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành trong ca sản xuất.

Để đạt được kết quả trên, trong năm qua, huyện Thạch Thành chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và đến nay đã tích tụ được hơn 421 ha. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu, hoàn thành trồng mía vụ ép 2020-2021, với diện tích hơn 4.491 ha; trong đó, diện tích sản xuất cánh đồng lớn áp dụng cơ giới đồng bộ tại 20 đơn vị đạt 812 ha. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, quản lý chặt chẽ việc tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, bảo đảm điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản và giá trị sản xuất đạt 60,88 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; triển khai thực hiện có hiệu quả dự án xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Cam Vân Du. Tăng cường công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án lớn, như: Nhà máy may xuất khẩu Thạch Quảng, Nhà máy may xuất khẩu Đồng Khanh..., các cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp. Lĩnh vực đầu tư xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 2.139 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 3.274 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước hơn 390 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 1.224 tỷ đồng, còn lại là vốn dân cư. Chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Trong năm, thành lập mới được 49 doanh nghiệp. Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội được quan tâm đúng mức. Trong năm có 64 trường đạt chuẩn, tăng 6 trường so với cùng kỳ. Ngành y tế đã chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Năm 2021, huyện Thạch Thành đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 15,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,7 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.361 tỷ đồng; thành lập mới 60 doanh nghiệp; có 2 xã, 7 thôn đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa 21%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 66,5%... Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Thạch Thành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp; tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng NTM. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đang hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

