Huyện Nga Sơn thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản; trên địa bàn huyện Nga Sơn còn gặp những khó khăn, như: Tình hình thời tiết, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã xuất hiện một ổ dịch với các ca bệnh dương tính với COVID-19; thị trường giá thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng tăng cao; giá một số nông sản, thực phẩm giảm... Nhưng với tinh thần quyết liệt trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 9 tháng năm 2021 Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nông dân xã Nga Thạch chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới.

Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện bảo đảm “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau khi trên địa bàn huyện xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 (F0) đầu tiên trong cộng đồng và liên tiếp có các trường hợp nhiễm bệnh trong các khu cách ly, huyện tổ chức truy vết, giám sát, cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu các đối tượng đi từ vùng dịch về, đối tượng nguy cơ, người cách ly tập trung về địa phương và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan rộng ra cộng đồng. Chủ động cập nhật hằng ngày các điểm dịch bệnh trong nước và triển khai cho ban chỉ đạo các xã, thị trấn, trạm y tế tổ chức thực hiện tốt công tác khai báo y tế và cách ly tại gia đình theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, nâng cao tính đồng thuận của người dân. Tuyên truyền cho các hộ gia đình đang có người cách ly y tế tại khu cách ly tập trung, tại gia đình thực hiện tốt quy định. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn các cơ sở y tế, thường xuyên đánh giá an toàn các bệnh viện, các cơ sở y tế theo các tiêu chí của Bộ Y tế. Tổ chức chặt chẽ việc phân luồng ngay từ khi người dân đến các cơ sở y tế và đi lại giữa các khoa, phòng trong cơ sở y tế; tổ chức phân luồng, sàng lọc, cách ly các trường hợp nghi ngờ, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Đi đôi với phòng, chống dịch COVID-19, huyện Nga Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm việc làm và thu nhập ngày càng tăng cho người dân. UBND huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; như: Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30-3-2021 về tổ chức sản xuất, thâm canh cây cói, giai đoạn 2021-2025; phương án chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang mô hình sản xuất cao hơn trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2021-2025... 9 tháng năm 2021, kinh tế của huyện Nga Sơn tiếp tục duy trì, phát triển, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.647,2 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,3%... Toàn huyện xây dựng được 2,98 ha nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả an toàn và nuôi trồng thủy sản; tích tụ, tập trung 61,7 ha (trồng trọt 25,2 ha, thủy sản 36,5 ha). Triển khai thực hiện các chỉ tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó, đang thực hiện 18/18 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.831,3 ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ; trong đó, diện tích nuôi nước lợ 525,3 ha; diện tích nuôi nước ngọt 936 ha. Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi đạt 5.085,6 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ; trong đó, khai thác 2.036,1 tấn, nuôi trồng 3.049,5 tấn... Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 1.465,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; các công trình đang triển khai thi công, như: đường giao thông từ xã Nga Trung đi xã Nga Thủy, tu sửa đường giao thông từ xã Nga Văn đến Nghĩa trang Nga Trường, Trường Mầm non xã Nga Phú, nhà công vụ cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xây dựng rãnh thoát nước đường giao thông xã Nga Tân... Huyện chỉ đạo các xã Nga Thành, Nga Thạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Nga An xây dựng NTM kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 8,39 tiêu chí NTM nâng cao/xã.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện Nga Sơn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thực hiện có hiệu quả. Huyện hoàn thành chương trình năm học 2020-2021, triển khai năm học 2021-2022 và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh. Huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết: Những tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và ngành y tế. Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Hoàn thành kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai; chỉ tiêu diện tích xây dựng nhà kính, nhà lưới. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch mục tiêu đặt ra cả về năng suất, sản lượng và giá trị trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng xã an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và các con nuôi thủy sản. Chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 và hoàn thành 3 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút, khai thác nguồn thu từ quỹ đất, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, chất lượng công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện và các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; đồng thời, chú trọng tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hoàn thành xây dựng 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách xã hội cho các đối tượng theo quy định, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng